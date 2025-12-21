La Junta invierte más de 300.000 euros en mejorar la seguridad de las infraestructuras viarias de Santa Fe (Granada)

El delegado territorial de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Antonio Ayllón, y el alcalde de Santa Fe (Granada), Juan Cobo, visitando las actuaciones ejecutadas para mejorar las infraestructuras viarias en el municipio metropolitano. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Antonio Ayllón, y el alcalde de Santa Fe (Granada), Juan Cobo, han visitado las actuaciones ejecutadas para mejorar las infraestructuras viarias en el municipio metropolitano, en las que la Junta de Andalucía ha invertido alrededor de 300.000 euros.

Según ha informado la Junta en una nota, las actuaciones han consistido en el asfaltado de 8.500 metros cuadrados de vía, con el objetivo prioritario de reforzar la seguridad y facilitar la movilidad de los vecinos entre Santa Fe-El Jau y el polígono industrial 2 de Octubre. En concreto, las obras se han llevado a cabo en la pasarela peatonal que cruza la A-92G entre La Pulga - Santa Fe.

Con una inversión de 50.000 euros, se ha actuado en la pasarela para garantizar la seguridad a los peatones que cada día tienen que utilizarla para trasladarse desde el barrio de La Pulga al núcleo urbano de Santa Fe.

En este sentido, ha detallado que la actuación ha consistido en el enderezado de 316 metros de barandilla, pintado con tratamiento antióxido y la aplicación de un nuevo pavimento antideslizante para garantizar el tránsito seguro de peatones.

Asimismo, se ha llevado a cabo una actuación en la Carretera Santa Fe-El Jau a su paso por el Polígono 2 de Octubre y se ha mejorado la seguridad vial que conecta la vía de El Jau con el puente de la A-92G y el Polígono 2 de Octubre, mediante su asfaltado y pintado, mejorando la conexión y la seguridad.

El delegado ha explicado que "ambos proyectos responden al compromiso de mejorar las conexiones interurbanas y garantizar desplazamientos más seguros para todos los ciudadanos".

Por su parte, el alcalde, ha agradecido el apoyo de la Consejería de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio para mejorar las infraestructuras del municipio.