La Junta otorga prestaciones por dependencia a más de 1.670 habitantes de Loja (Granada)

El delegado del Gobierno andaluz, Antonio Granados, en el centro en la imagen junto al alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, y la delegada de Inclusión Social de la Junta, Matilde Orti (3d), en el Centro de Atención a la Diversidad La Alfaguara - JUNTA

LOJA (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

Las políticas sociales de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad han beneficiado a más de 1.670 personas en el municipio de Loja, con un total de 2.448 prestaciones por dependencia, repartidas entre distintos centros y residencias, y de otras como las de ayuda a domicilio y teleasistencia.

Así lo han puesto de manifiesto en una nota de prensa al hilo de una visita que han realizado a la Residencia Sierra de Loja el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, y la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en la provincia, Matilde Ortiz, que se han reunido con el alcalde de la ciudad, Joaquín Ordóñez.

Las prestaciones por dependencia que reciben los habitantes de Loja están repartidas entre el Centro Residencial Nuestra Señora de la Misericordia II, la Residencia para Mayores Santa Clara, el Centro de Día para Mayores Municipal de Personas con Alzheimer, la Residencia para Gravemente Afectados y Personas Adultas Sierra de Loja, el Centro de Día Ocupacional para Personas con Discapacidad Sierra de Loja y el mismo de carácter municipal.

El delegado del Gobierno ha felicitado al Grupo Alfaguara, que gestiona la Residencia Sierra de Loja, por la transformación y modernización de sus instalaciones en los últimos años con una inversión de casi un millón de euros y, en concreto, la mejora del nuevo centro ocupacional, uno de sus tres recursos principales.

Granados y Ortiz han mantenido una reunión con el alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, para abordar las inversiones de la Junta de Andalucía en el municipio. "Hay que destacar que este año tenemos unos presupuestos históricos, con más de 51.000 millones de inversión, de los cuales, 31.000 millones son para políticas sociales", ha asegurado el delegado del Gobierno andaluz.

También ha resaltado "las importantes inversiones que se hacen en Loja desde las distintas áreas, como 1.800.000 euros para Salud o las importantes partidas de Fomento". "El Gobierno de Juanma Moreno trabaja para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Loja, por la igualdad de oportunidades de la gente, viva donde viva", ha remarcado.

Por su parte, la delegada ha destacado las mejoras realizadas, sobre todo, en el nuevo centro de día y en el taller ocupacional. "Hablamos de inversiones que garantizan la dignidad de las personas que aquí reciben terapias ocupacionales, a la vez que la residencia se ha adaptado a las exigencias normativas e incluso, en muchos casos, se ha anticipado, lo que demuestra un compromiso ejemplar con la inclusión", ha resaltado. En el centro conviven alrededor de 80 usuarios gravemente afectados, adultos con diversidad funcional.

Con casi cien plazas concertadas en esta residencia, Ortiz ha subrayado el incremento de "un 34 por ciento el precio-plaza en estos recursos desde 2019 con la última subida del 4,5 por ciento" y el cumplimiento "con el compromiso de apoyar a las personas que más lo necesitan, así como a las empresas y ayuntamientos que gestionan estos servicios y estamos al día con las liquidaciones". La delegada se ha mostrado "orgullosa de que Loja tenga capacidad para dar respuesta a las personas dependientes".

Loja, con 20.951 habitantes, tiene un porcentaje de población mayor de 65 años del 19,0 por ciento y existen 1.256 personas con discapacidad, lo que supone un porcentaje del 57'91 por cada 1.000 y 97 personas con tarjeta aparcamiento en vigor.

Por su parte, el alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, ha agradecido el "gran trabajo" que Grupo Alfaguara está haciendo en esta residencia. Además, en su primera visita oficial al centro, ha puesto en valor las inversiones en materia de servicios sociales que está realizando la Junta de Andalucía en el municipio.

Así, ha anunciado que en los próximos días comenzarán las obras del nuevo Centro de Día de San Francisco, que contarán con un presupuesto de algo más de un millón de euros, procedentes de fondos europeos Next Generation gestionados por la Consejería de Inclusión Social, "que servirán para duplicar las plazas del servicio, pasando de las 20 actuales a 40".