La Junta premia a quienes "cuidan, protegen y fortalecen cada día" la justicia, un "valor esencial"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la consejera de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la entrega de premios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido que la justicia es "un valor esencial que se cuida, se protege y se fortalece cada día" gracias en gran medida al "compromiso personal" de profesionales como el juez de menores de Granada Emilio Calatayud, el letrado jiennense José Calabrús, el tramitador procesal de la Audiencia de Málaga José Antonio Raya y el equipo de lo Social de Córdoba que han recibido este jueves en Granada los II Premios Justicia de Andalucía.

Nieto les ha agradecido su implicación con la calidad del sistema judicial, que es "una obra colectiva", y ha destacado la "huella" que dejan trayectorias como las suyas y la del primer fiscal jefe del TSJA Luis Portero, asesinado por ETA, a quien se ha recordado con una mención especial en el 25 aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista, según ha apuntado la Junta en una nota sobre el acto.

Los Premios Justicia Andalucía, creados el año pasado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, se otorgan a personas o colectivos que destaquen por su defensa de los valores constitucionales y estatutarios, de los derechos fundamentales, las libertades públicas y los más vulnerables, así como para "reconocer la trayectoria profesional de juristas, el compromiso con el Servicio Público de Justicia y la contribución a la innovación y modernización de la Administración de Justicia".

En la entrega de esta segunda edición, celebrada en Granada, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha felicitado a todos los galardonados a través de un vídeo y junto al consejero José Antonio Nieto ha participado también la consejera de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

Durante su intervención, Nieto ha incidido en que la justicia "no es una abstracción, sino una tarea diaria que se sostiene gracias a personas concretas, con vocación, rigor y sentido del deber" como las hoy premiadas. Así, ha valorado la labor del juez recientemente jubilado Emilio Calatayud, que ha recibido el Premio de Honor, al frente de la Jurisdicción de Menores de Granada, que "es hoy una referencia dentro y fuera de Andalucía".

Nieto ha destacado su capacidad para "conjugar con acierto firmeza y pedagogía, legalidad y humanidad, responsabilidad y esperanza", demostrando que "es posible una justicia eficaz sin renunciar a la empatía, y una justicia educativa sin perder autoridad".

Ese modelo, basado en el trabajo en equipo, en la especialización y en una mirada integral sobre el menor que comete una infracción, representa "exactamente el tipo de Justicia que debemos cuidar, aquella que genera cambios positivos en las personas y en la sociedad", ha subrayado.

Sobre el letrado jiennense José Calabrús --Premio a la trayectoria profesional-- ha destacado que es un "ejemplo de una abogacía comprometida con la excelencia profesional, la docencia y la reflexión jurídica, contribuyendo durante décadas a dignificar y fortalecer la profesión".

Su carrera combina el ejercicio activo del Derecho con la enseñanza universitaria y su actividad en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, el Colegio de Abogados, del que es decano emérito, y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Nieto ha defendido que el tramitador procesal de la Audiencia de Málaga José Antonio Raya --Premio al compromiso con el servicio público-- representa a "tantos trabajadores que sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema con discreción, rigor y responsabilidad"; mientras que los profesionales del Juzgado de lo Social 3 de Córdoba --hoy integrado en el Tribunal de Instancia de la capital y premiado en la categoría de Innovación y Modernización-- han demostrado que "la innovación, la digitalización y la mejora organizativa pueden nacer desde dentro del propio sistema cuando existe liderazgo, compromiso y trabajo en equipo".

"Todos ellos, cada uno desde su ámbito, nos recuerdan que la Justicia se construye todos los días, y que su calidad depende, en gran medida, del compromiso personal de quienes la hacen posible", ha subrayado.

EN RECUERDO A LUIS PORTERO

Además, este año los Premios Justicia Andalucía han incluido una mención especial al fiscal Luis Portero, que ha recogido su familia, para "reafirmar que la Justicia fue, es y será más fuerte que el terror, y que quienes dieron su vida por defenderla ocupan un lugar permanente en nuestra memoria colectiva".

En el 25º aniversario de su asesinato, que se cumplió el pasado mes de octubre, con el que la banda terrorista ETA atacó "no solo a una persona, sino a los pilares mismos de nuestra convivencia democrática", Nieto ha señalado que recordar su labor en la Defensa del Estado de Derecho, que le costó la vida, "es recordar que la Justicia también se defiende con coraje, y que la paz y la libertad de las que hoy disfrutamos se construyeron sobre sacrificios que nunca deben caer en el olvido".

El consejero ha tenido también un recuerdo para los "granadinos y amigos recientemente fallecidos", Fernando Mir --premiado el año pasado por su trayectoria en la abogacía-- y el concejal del Ayuntamiento de la capital Juan Ramón Ferreira, unidos por su "compromiso público".

En su intervención, Nieto ha incidido en la importancia de cuidar la justicia como un valor esencial y eso "implica respetarla, pero también exigirle capacidad de adaptación, eficacia, cercanía, sensibilidad social, medios adecuados, organización moderna y una gestión responsable que esté a la altura de lo que la ciudadanía espera".

LEY DE EFICIENCIA

Para el consejero "nada de esto puede lograrse sin el trabajo conjunto de todos los operadores jurídicos". Por ello ha puesto en valor el diálogo permanente y la coordinación de la Consejería con jueces, fiscales, letrados de Administración de Justicia y funcionarios para llevar a cabo el "reto" de la "profunda transformación" que vive actualmente la Administración de Justicia con la implantación de la Ley de Eficiencia de 2025 aprobada por el Gobierno.

"Una coordinación" que ha lamentado que el Ministerio de Justicia no haya "tenido con las comunidades que han ejecutado la implantación de esta reforma estatal en un plazo muy ajustado y sin apoyo económico", han precisado desde la Junta.

Andalucía adaptó 70 de sus 85 partidos judiciales en julio, otros tres en octubre y el 31 de diciembre entró la ley en vigor en los 12 más grandes con un coste total para la Junta de 56 millones de euros en personal, obras para adecuar espacios y adaptación de equipos y sistemas informáticos.