Junta refuerza su compromiso con la inclusión social a través de Eracis+ con una ayuda a un proyecto de Cruz Roja Loja (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española en Loja (Granada) ha sido una de las entidades beneficiarias de la convocatoria de subvenciones Eracis+, enmarcada en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Así lo han informado desde el Gobierno andaluz en una nota, en la que han indicado que Cruz Roja Española en Loja desarrollará, en coordinación con el Ayuntamiento y en colaboración directa con los Servicios Sociales Comunitarios, el Proyecto Integral de Inclusión Social y Activación Laboral en Zonas Desfavorecidas, como son Zona Alcazaba y Alfaguara, una intervención que se extenderá hasta diciembre de 2028.

Gracias a una subvención concedida de 125.564 euros, Cruz Roja Española en Loja desarrollará una acción social y laboral, dirigida a personas y familias residentes en las zonas desfavorecidas y que contempla la contratación de tres profesionales especializados: un trabajador social, un técnico de empleo y un educador social, quienes trabajarán desde un enfoque integral y centrado en la persona, para desarrollar itinerarios personalizados de inserción sociolaboral.

Entre las principales acciones planificadas por la entidad destacan el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad económica y social mediante el refuerzo educativo, la mediación con centros docentes y lucha contra el absentismo escolar; el acceso y formación en competencias digitales, así como la promoción de la conciliación familiar y laboral.

Este proyecto se suma a la inversión realizada por la Junta de Andalucía, que en la convocatoria de subvenciones Eracis+ para entidades locales ha destinado 948.501 de euros al Ayuntamiento de Loja.

Para la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Matilde Ortiz, "con este respaldo, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con la cohesión social, apostando por estrategias integrales y sostenidas en el tiempo que generen oportunidades reales de inclusión para las personas que más lo necesitan".