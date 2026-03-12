La Junta renueva su compromiso con las cofradías y hermandades con los premios Mundo Cofrade

Premios Mundo Cofrade - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha "consolidado" su compromiso con las hermandades y cofradías de Granada con los premios Mundo Cofrade que, a través de su Delegación del Gobierno, distingue a las corporaciones, personas físicas o acontecimientos que destaquen por su compromiso con la cultura cofrade granadina. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz ha presidido la entrega de estos premios, que han recaído este año en la exposición José de Mora, el orfebre Alberto Quirós, la cofradía de la Expiración de Órgiva, el proyecto Complejo Mater Lacrimosa de la hermandad de las Lágrimas de Guadix; o el centenario de tres instituciones como la Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, la cofradía de la Humildad y la hermandad de la Sagrada Cena Sacramental.

Según ha informado la Junta en una nota, Díaz ha destacado que este acto, celebrado en Teatro CajaGranada de la capital, sirve para reconocer "la entrega silenciosa que sostiene la vida de las hermandades durante todo el año", a la par que ha subrayado el profundo significado social y cultural del mundo cofrade. "Ser cofrade es, en el fondo, una manera de mirar la vida, una forma de entender la tradición y la fe que se transmite entre generaciones y que convierte a las hermandades en escuela de fraternidad y de compromiso con los demás", ha dicho.

Asimismo, la consejera ha recalcado que la tradición cofrade forma parte esencial de la identidad de Granada y ha afirmado que cada primavera la ciudad revive esa emoción cuando "las calles se llenan de silencio y de música" y el paso de las cofradías recuerda que "hay tradiciones que no se explican, se sienten". En este contexto, ha remarcado el compromiso del Gobierno andaluz con la protección del arte sacro.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Antonio Granados, ha asegurado que este acto de la Junta de Andalucía "nace con una vocación muy clara: reconocer, agradecer y poner en valor a quienes, con su trabajo, su fe y su compromiso, engrandecen el mundo cofrade y la Semana Santa de nuestra provincia".

La segunda edición de las Distinciones al Mundo Cofrade se reparte en cinco categorías, una más que en la edición del pasado año. En la categoría al Arte José de Mora, la distinción recae en Alberto Quirós, orfebre granadino con más de 25 años de trayectoria profesional. Su obra, presente en numerosos puntos del territorio andaluz y también fuera de Andalucía, se caracteriza por la excelencia técnica, el respeto a la tradición y la capacidad de innovación dentro del arte sacro. Con esta distinción, se pone en valor su contribución al engrandecimiento del patrimonio artístico cofrade y su compromiso constante con la calidad y la identidad cultural andaluza.

En la categoría al Evento se concede la distinción a la Exposición José de Mora. Arte Sacro Deán Catedral, una muestra que acerca al público la riqueza artística y espiritual del legado barroco granadino, generando un espacio de encuentro entre fe, arte e historia. Una exposición que ha contribuido de manera decisiva a la difusión del patrimonio sacro y a su proyección más allá del ámbito estrictamente religioso.

El premio en la categoría Proyecto ha correspondido al Complejo Mater Lacrimosa, impulsado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder y María Santísima de las Lágrimas de Guadix. El jurado ha valorado especialmente el esfuerzo por rescatar uno de los templos más singulares de Guadix, un espacio que ha sido dignificado, documentado, reconstruido y dinamizado, transformándolo en un bien patrimonial vivo, accesible y profundamente arraigado en la vida cultural de la ciudad.

En la categoría a la Devoción Popular, la distinción se ha otorgado a la cofradía del Cristo de la Expiración de Órgiva, considerada como un ejemplo de arraigo, fe y participación ciudadana. Su trayectoria refleja el compromiso constante con la tradición y la transmisión generacional de la devoción popular, consolidándose como uno de los pilares espirituales y culturales de la localidad.

Por último, en la categoría a la Efeméride se reconoce el centenario de tres instituciones fundamentales del panorama cofrade granadino: la Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, por sus 100 años de servicio, coordinación y representación del movimiento cofrade en la ciudad; la Cofradía del Señor de la Humildad, Soledad de Nuestra Señora y Dulce Nombre de Jesús, que celebra un siglo de historia, fe y tradición y la Ilustre y Real Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena Sacramental y María Santísima de la Victoria, también en el marco de su 100 aniversario, consolidada como una de las corporaciones históricas de la Semana Santa granadina.

Durante el acto, se ha interpretado una saeta dedicada al Cristo de la Misericordia a cargo de Esperanza Garrido, ganadora del Premio de la Exaltación de la Saeta 2025. De igual manera, la banda de Jesús Despojado de sus Vestiduras también participó en el acto con dos marchas: Mi Cristo de Recogida,al inicio, y Figares, al final. La segunda edición de las Distinciones Mundo Cofrade reafirma así su vocación de convertirse en un referente anual para el reconocimiento público del arte, la historia, la devoción y el patrimonio que conforman una de las expresiones culturales más profundas de nuestra tierra.