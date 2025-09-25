La Junta valora la próxima puesta en marcha del Centro de Innovación en Tecnologías Exponenciales en Granada

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha valorado este jueves la próxima puesta en marcha en Andalucía de un "innovador" Centro de Innovación en Tecnologías Exponenciales que estará integrado en el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía que se inaugurará en Granada en noviembre.

Antonio Sanz ha realizado esta valoración en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y en respuesta a una pregunta de la diputada del PP-A Ángeles Martínez, centrada en las tecnologías exponenciales y el uso de la Inteligencia Artificial en Andalucía.

El consejero ha aprovechado la pregunta para subrayar la puesta en marcha de dicho centro "innovador" en España del que "solamente" existe una experiencia similar en el País Vasco, y que situará a Andalucía como "referente en esta materia".

En concreto, Sanz ha detallado que dicho "Centro de Innovación en Tecnologías Exponenciales" se ubicará "dentro de lo que será el Centro de Inteligencia Artificial" que se inaugurará el próximo mes de noviembre en Granada, y que "va a iniciar su actividad con la coordinación y despliegue de los 65 casos de uso que hoy aplicamos en Inteligencia Artificial de la Junta de Andalucía, gracias a una inversión de 36 millones de euros".

El consejero ha defendido que "con este centro se inicia algo muy importante para Andalucía, y para Granada, que se convierte por derecho propio en un referente máximo en la Inteligencia Artificial, en la supercomputación y en la investigación biomédica".

Al respecto, ha subrayado que "Andalucía no quiere ser un mero espectador", sino que "quiere liderar la transformación digital en España, también a través de la colaboración público-privada, y esto se demuestra con esta iniciativa", según ha defendido.

De igual modo, ha aclarado que este centro que se va a poner en marcha dentro del propio Centro de Inteligencia Artificial con sede en Granada, es "una simbiosis público-privada donde Andalucía se va a incorporar a partir de ahora a la 'IBM Quantum Network', que es la red global que reúne a empresas, a universidades y a organismos públicos en la exploración y aplicación de la computación cuántica".

También ha puesto de relieve que desde este centro "vamos a poder desarrollar el uso para todos los agentes del ecosistema en esta materia de más de 60 ordenadores cuánticos que IBM dispone en el mundo, así como el 'Data Center Cuántico' europeo que va a estar al servicio de los investigadores y de las empresas para desarrollar proyectos de transferencia tecnológica en los sistemas cuánticos más vanguardistas".

Antonio Sanz ha comentado que "hablamos de la capacidad de desarrollar materiales sostenibles nuevos, de nuevas rutas logísticas, de salud, de química, de nuevos fármacos, de mejorar los combustibles, de la gestión del agua y de los fertilizantes, de robótica asistencial".

"En definitiva, hablamos de computación cuántica útil para los ciudadanos, para mejorar la vida de la gente", ha incidido, y también "del desarrollo de un 'hub' cuántico andaluz que va a convertir a Andalucía en pionera en esta materia, en Inteligencia Artificial y en computación cuántica aplicada", lo que va a permitir a esta comunidad "dar un nuevo salto" para el "liderazgo" que ambiciona, según ha concluido.