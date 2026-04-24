Loles López y Rocío Díaz visitan la asociación de personas con discapacidad intelectual San José de Guadix (Granada)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, han visitado este viernes en Guadix (Granada) la sede de la asociación San José y la residencia Nueva Era. - JUNTA

GRANADA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, han visitado este viernes en Guadix (Granada) la sede de la asociación en favor de las personas con discapacidad intelectual San José y la residencia Nueva Era.

La visita ha contado también con la presencia del presidente de la entidad, Rafael Cabrera; el alcalde del municipio, Jesús Lorente; la delegada territorial de Inclusión Social de la Junta en Granada, Matilde Ortiz, y el delegado territorial de Economía y Hacienda, Gumersindo Fernández.

La asociación, fundada en 1973 a partir del impulso de una familia comprometida con la atención a la discapacidad intelectual, ha desarrollado en más de cinco décadas una red integral de apoyo que acompaña a las personas a lo largo de todo su proyecto de vida.

Entre sus recursos se incluyen residencia, centro de día ocupacional, colegio de educación especial, escuela hogar, servicios de inserción laboral y viviendas tuteladas.