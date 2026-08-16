Moreno llama a la calma a los granadinos ante las réplicas de los últimos terremotos: "Debemos ser precavidos"

1110905.1.260.149.20260816120051 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atendiendo a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla (Huelva). - CLARA CARRASCO - EUROPA PRESS

NIEBLA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a la calma este domingo para los ciudadanos de la provincia de Granada, afirmado que es "muy probable y previsible" que se repitan los movimientos sísmicos, tras el primer terremoto de magnitud 5 registrado la pasada madrugada del sábado con epicentro en Alhendín (Granada) y el segundo seísmo de magnitud 3,1 localizado en Armilla durante la noche de este domingo.

En una atención a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Niebla (Huelva), el presidente de la Junta ha advertido de que se espera que en los próximos días e incluso semanas haya temblores y réplicas en la provincia, como las últimas que se han producido durante la madrugada de este domingo. "Pedimos a los ciudadanos que si sienten algún temblor, ya conocen el manual de cómo hay que comportarse", ha señalado, recalcando la importancia de "ser precavidos" ante esta situación.

En este sentido, Moreno ha aclarado que el terremoto de magnitud 5 de Alhendín no ha provocado daños importantes ni se han registrado víctimas mortales, a pesar de su preocupante escala y en comparación con los seísmos ocurridos en Venezuela y Colombia.

Asimismo, el presidente ha querido agradecer la labor de los voluntarios del Colegio de Arquitectos que trabajan con la agencia de emergencia, quienes, según ha indicado, van a ayudar también a supervisar aquellas dudas que tengan ciudadanos y aquellos edificios que presenten algún tipo de deficiencia, "para ver si es de carácter estructural esa deficiencia o simplemente coyuntural". "Ese trabajo ya se está haciendo y se va a seguir haciendo para revisar aquellos edificios que puedan presentar grietas o algún tipo de deformidad", ha explicado Moreno.

Finalmente, ha incidido en que, en principio, no hay indicios de que haya ningún edificio en peligro, aunque ha afirmado que "habrá que esperar a que por parte de los técnicos supervisen esos edificios para que nos quedemos todos tranquilos y no tengamos ningún problema".