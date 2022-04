Moreno "sigue meditando" el adelanto electoral: "Las decisiones importantes hay que tomarlas con cabeza"

GRANADA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este sábado que "sigue meditando" la decisión de un posible adelanto electoral en junio al considerar que "las decisiones importantes hay que tomarlas con cabeza".

Así lo ha manifestado el presidente a preguntas de los periodistas durante su visita a la salida procesional de Santa María de la Alhambra de Granada, donde ha insistido que "cuando llegue el momento y esté lo suficientemente meditado", la decisión "se hará pública".

Asimismo, Moreno ha valorado que la Alhambra "sería un magnífico sitio" para anunciar este adelanto, tras añadir sucesivamente que "no lo va a hacer" porque "sigue meditando".

Tras esto, ha felicitado a la provincia granadina por su Semana Santa y "lo bien que están saliendo las cosas", toda vez que ha destacado que este territorio tiene "muchas singularidades y mucha belleza". "La Alhambra y Granada están en pleno esplendor", ha indicado.

Por último, ha celebrado que se han vendido "el 98%" de las entradas del espectáculo al que ha asistido y que, por tanto, "el ambiente es de optimismo máximo". "Tengo una gran vinculación con Granada y para mí siempre ha sido una referencia vital. Por eso no me lo he querido perder", ha concluido.