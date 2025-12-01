El Virgen de las Nieves de Granada optimiza las analíticas tras la integración del Laboratorio General y Urgencias

Responsables de laboratorio de Genética del Virgen de las Nieves de Granada ante una muestra. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha acometido durante este último año un proceso de rediseño organizativo y de innovación tecnológica del laboratorio automatizado, núcleo central del servicio de Análisis clínicos, y del área de Genética, cuyo laboratorio es referente en Andalucía oriental.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha invertido seis millones de euros en este avance asistencial que "convierte al hospital granadino en referente en procedimientos de diagnóstico de vanguardia", según informan desde la Junta de Andalucía.

La remodelación del laboratorio automatizado o 'core' ha permitido integrar las principales líneas de trabajo que antes estaban distribuidas en dos espacios, uno para Urgencias y otro para analíticas rutinarias, en distintas plantas del edificio, con lo que, con esta agrupación, ha aumentado la eficiencia y la colaboración entre profesionales.

La principal actividad asistencial de un Laboratorio Clínico es dar apoyo al diagnóstico de los distintos servicios médicos y quirúrgicos del hospital.

La jefa de sección de Análisis Clínicos, María del Señor López, incide en que "es una labor trascendente la de suministrar información de utilidad clínica a los facultativos, tanto del hospital como de Atención Primaria, para que puedan tomar de decisiones diagnósticas, terapéuticas, de control y seguimiento en los estados de salud o enfermedad de la población de referencia".

El Laboratorio del hospital granadino está compuesto por diferentes secciones dentro del Servicio de Análisis Clínicos e Inmunología, en las que se engloban áreas de conocimiento como la bioquímica, hormonas, autoinmunidad, inmunología humoral y celular, genética molecular, citogenética, histocompatibilidad y trasplante y biopatología tumoral.

El nuevo sistema de automatización integra los procesos de preanalítica, analítica y postanalítica teniendo en todo momento un control total sobre las muestras y su trazabilidad durante todo el proceso analítico.

En este laboratorio integrado, que atiende a unos mil pacientes por día, se procesan unas 3.000 muestras diarias en las que se analizan más de 40.000 parámetros analíticos, donde se incluyen técnicas de bioquímica, técnicas de inmunoquímica, marcadores bioquímicos de cribado prenatal, así como estudios de líquidos biológicos, gasometrías, urianálisis y detección de drogas de abuso en orina.

Durante el pasado año, este equipo procesó más de 300.000 peticiones analíticas correspondientes a 85.000 pacientes lo que supuso la determinación de más de cinco millones de parámetros analíticos.

En el primer semestre de este año 2025, se han procesado un total de 153.400 solicitudes analíticas con la determinación de más de 2.300.000 parámetros.

UNIDAD DE GENÉTICA REFERENTE

El laboratorio de Genética es centro de referencia regional en el sistema sanitario público andaluz para estudios genéticos. El equipo recibe solicitudes de otros hospitales, principalmente, de Almería, Jaén, Huelva y Sevilla que representan más del diez por ciento de la actividad global.

Durante el pasado año, el equipo de especialistas que realizan su labor en esta unidad atendió a 10.660 pacientes y se gestionaron 11.382 peticiones.

Además de la actividad asistencial de la consulta de Genética general y del proyecto de teleconsulta, en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, como centro de referencia regional, también se lleva a cabo la asistencia de parejas incorporadas al proceso de reproducción asistida mediante selección embrionaria mediante Test Genético Preimplantacional (TGP).

Esta consulta de asesoramiento genético para atender la demanda para el Test Genético Preimplantacional (TGP) ha experimentado un incremento excepcional, casi se ha triplicado la actividad con respecto al año anterior. En 2024, se atendió a 90 parejas más que en 2023.

La amplia cartera de servicios que incluye técnicas moleculares avanzadas como el Array de hibridación genómica, comparada de muestras pre y postnatales; el estudio de secuenciación para cáncer hereditario y el estudio del exoma completo.

Recientemente, el equipo ha incorporado estudios de mapeo óptico genómico para lo que el hospital granadino ha hecho una gran inversión en tecnologías genómicas de última generación para profundizar en la compleja arquitectura genética del mieloma múltiple y otras neoplasias hematológicas.

El servicio de Análisis Clínicos, dirigido por Francisco Ruiz-Cabello, cuenta con la certificación de calidad por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), nivel excelente, por la calidad de las prestaciones y del compromiso con la excelencia y la mejora continua.