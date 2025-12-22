El 061 en Huelva simula la evacuación del CEIP Muelle del Tinto por incendio

Simulacro de incendio en el CEIP Muelle del Tinto de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha participado en un simulacro de evacuación por incendio en el CEIP Muelle del Tinto, en Huelva capital, con el objetivo de entrenar la respuesta coordinada ante una situación de emergencia con múltiples víctimas en un entorno escolar.

Según ha indicado la Junta en una nota, este ejercicio se enmarca en el programa de formación y entrenamiento continuo que el 061 desarrolla de forma periódica en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de emergencias, siguiendo la línea de otras simulaciones realizadas recientemente en centros educativos y espacios públicos de la provincia.

El simulacro ha recreado un incendio en un centro educativo, que ha obligado a la evacuación del alumnado y del personal docente, permitiendo evaluar los procedimientos de actuación, la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta sanitaria ante un escenario complejo y de alta carga emocional.

En el ejercicio han intervenido los Bomberos del Ayuntamiento de Huelva, con la participación de tres vehículos, incluidos motobombas y una escala para labores de rescate y ataque en altura; Protección Civil de Huelva y Protección Civil de Lepe; el Consorcio de Transporte Sanitario de Huelva; el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Huelva; el Transporte Secundario de Críticos del 061 (SAMU), así como los equipos 061 A501 y A502, la Unidad de Apoyo Logístico (VAL 061), un vehículo de coordinación del 061 y un vehículo de apoyo de Protección Civil.

En total, han participado siete unidades asistenciales, además de los recursos de extinción, apoyo logístico y coordinación, lo que ha permitido poner a prueba la gestión de recursos, la clasificación de víctimas, la asistencia sanitaria en el lugar del incidente y la evacuación segura de los afectados.

La Junta ha destacado que este tipo de simulacros resultan "fundamentales" para mejorar la preparación de los profesionales, detectar áreas de mejora y reforzar la coordinación entre los distintos organismos implicados en la atención a emergencias. Asimismo, "contribuyen a aumentar la seguridad en los centros educativos y a concienciar sobre la importancia de una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de riesgo".

Desde el Centro de Emergencias Sanitarias 061 se ha destacado la "excelente colaboración" entre todas las entidades participantes, así como la "implicación" del centro educativo, "que ha facilitado el desarrollo del ejercicio en condiciones realistas y controladas".