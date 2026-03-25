El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva celebra una jornada sobre seguridad vial

Jornadas técnicas para profesionales y delegados de prevención de empresas en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, Luis Roda, junto al delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, y la directora de Tráfico en Huelva, María Cristina Gago, han participado en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva (CPRL) en la apertura de unas jornadas técnicas para profesionales y delegados de prevención de empresas, con el objetivo de abordar los principales retos de la Seguridad Vial en el entorno laboral y la elaboración de planes eficientes de movilidad sostenibles.

Según ha indicado la Junta en Huelva, en la apertura del seminario Luis Roda ha señalado que estas jornadas tienen como objetivo "sensibilizar y concienciar" a los trabajadores "aportándoles conductas seguras gracias a las últimas investigaciones en seguridad vial que les permitan evitar los principales factores de riesgo", circunstancia que es "fundamental" para "prevenir y eludir otros peligrosos mayores con drásticas consecuencias", ha dicho.

"El propósito esencial de la Seguridad Vial Laboral es preservar la integridad física de las personas trabajadoras, abarcando tanto las actividades de conducción realizadas en el ejercicio de sus funciones como los desplazamientos 'in itinere", ha señalado Roda.

Así, ha informado de que, "según los datos de siniestralidad laboral cerrados y disponibles referidos al año 2024 en de Andalucía, el número de accidentes de tráfico con baja laboral fue de 14.891, de los cuales 262 se calificaron como graves y 37 fueron accidentes mortales, representando el 14% del total de accidentes laborales, el 22% de los calificados como graves y el 27% de los accidentes mortales".

El principal objetivo de estas jornadas es "garantizar la salud y el bienestar integral de los trabajadores" en sus respectivos puestos de trabajo, de acuerdo al Plan Formativo para la Prevención y según Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales que recoge en su artículo 19 el deber de las empresas en "facilitar que cada trabajador reciba formación teórica y práctica". Así, además de la DGT en Huelva, las jornadas han contado con la colaboración de Mutua MAZ y la Policía Local de Lepe.

AÑO DE LA SEGURIDAD LABORAL

Coincidiendo con el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el presente año ha sido declarado por el Gobierno como el Año de la Seguridad y Salud en el Trabajo, centrando sus fines en buscar la reducción de la siniestralidad 'in itinere' --trayecto al trabajo-- y en una mayor digitalización de la Seguridad Laboral a través de la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST).

En cumplimiento de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, las empresas y entidades públicas con centros de trabajo superiores a las 200 personas --o cien por turno-- deberán diseñar un PMST.

En este sentido, la Estrategia de Seguridad Vial 2030 de la DGT incluye medidas destinadas a las empresas en relación con la cultura de la seguridad vial. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y la DGT, consideran que la seguridad vial es "un problema de toda la sociedad", de ahí el origen de estas jornadas iniciadas en Huelva para trasladarse al resto de provincias andaluzas.