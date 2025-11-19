El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva trata las "ventajas" de la desconexión digital

Jornada técnica para abordar los beneficios y estrategias de la desconexión digital en el CPRL de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha participado en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Huelva (CPRL), junto a 75 profesionales, en una jornada técnica para abordar los beneficios y estrategias de la desconexión digital ante las nuevas formas de trabajo donde existe "una manifiesta sobreexposición tecnológica que abarca los ámbitos personal y social del trabajador".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, este seminario pretende minimizar los riesgos psicosociales en el entorno de trabajo, analizando su relación directa con el descanso y la capacidad de concentración, la productividad en la empresa y la buena salud física y mental de los trabajadores.

En el inicio de esta jornada, que ha contado con la colaboración de la Mutua MAZ, Juan Carlos Duarte ha señalado que es "fundamental detenerse por una instante y explorar los riesgos de la hiperconectividad laboral, compartiendo ejemplos y experiencias, sobre todo buscando soluciones prácticas para construir entornos de trabajo más saludables y sostenibles, creando un espacio de reflexión conjunta en lo que todos se sume y aporte estrategias en relación con este riesgo y los nuevos desafíos."

"Actualmente, vivimos y trabajamos hiperconectados, permanentemente disponibles. La desconexión digital ya es una necesitad para restaurar nuestra salud mental y laboral, y con jornadas de este tipo, pretendemos crear espacios para encontrar alternativas alejadas de altos niveles de estrés y ansiedad y más cercanas a la calidad de nuestras relaciones interpersonales", ha comentado.

Así, el titular de Empleo ha apuntado al "índice creciente de bajas laborales, el absentismo por problemas relacionados con el bienestar emocional y otras situaciones donde se ve comprometida la salud de los trabajadores y su vinculación directa con la sobreexposición digital, un hecho que nos obliga desde las administraciones, tanto del ámbito de la salud como del ámbito laboral, a plantearnos la necesidad de abordar nuevas estrategias para estas nuevas realidades en el desempeño del trabajo en las empresas."

Además, Duarte ha destacado "la gran relevancia" que actualmente le otorga la prevención laboral a los aspectos psicosociales, pues "su influencia está directamente relacionada con la correcta toma de decisiones en entornos de trabajo".

"Nos referimos a una temática altamente demandada por las empresas, especialmente desde la pandemia a esta parte, en la que venimos dando respuesta continuada a través de jornadas y seminarios diseñados por el CPRL de Huelva que han aumentado su frecuencia y que vienen contando con muy buena acogida y una alta participación por parte de los delegados y técnicos de prevención, y que en esta jornada ha sumado el interés y asistencia de los alumnos del IES Fuentepiña de la capital, que cursan su formación en Prevención de Riesgos Laborales", ha detallado.

Con esta actividad formativa, el CPRL de Huelva mantiene abierta su línea de trabajo dirigida a analizar y a abordar aquellos riesgos que inciden de manera directa o indirecta en la actividad laboral en las empresas, de forma individual o colectiva, y con la que la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo responde a las exigencias de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo (EASTT) 2024-2028.

30 ANIVERSARIO DE LA LEY

En el marco de este encuentro, el delegado de Empleo ha anunciado que desde el CPRL de Huelva, y en colaboración con la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva, se han organizado una serie de actividades conmemorativas para la celebración del 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Así, ha informado que el lunes, 24 de noviembre, en Aula de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo, se desarrollará la jornada formativa: "30 años de historia. Haciendo cultura preventiva", destinada a los delegados y responsables preventivos de las empresas, mutuas, profesionales del sector y alumnado del Máster Oficial de Prevención de Riesgos Laborales de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

Igualmente, Juan Carlos Duarte ha subrayado "el compromiso institucional con la seguridad laboral en colaboración con la patronal, los sindicatos y el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales", llevando campañas divulgativas a colegios, empresas y trabajadores o una "muy especial" en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias del Trabajo con las causas del hundimiento del Titanic y que "supone una oportunidad más para concienciar y acercar la prevención a la sociedad de Huelva".