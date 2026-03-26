El centro de salud de Ayamonte (Huelva) amplía sus instalaciones con diez nuevas consultas

Nueva consulta del centro de salud de Ayamonte (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

AYAMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El Distrito Sanitario de Atención Primaria Huelva-Costa ha finalizado las obras de ampliación y reforma del centro de salud de Ayamonte, que han supuesto un incremento de la superficie del edificio y la incorporación de nuevos espacios asistenciales. La actuación ha permitido ampliar el centro en 327 metros cuadrados, alcanzando una superficie total de 2.038 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, e incorporar diez nuevas consultas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la zona de ampliación incluye, en planta baja, un área destinada a Pediatría con tres consultas médicas, una consulta de vacunación infantil, sala de espera, aseos adaptados y una sala de educación maternal. En la planta alta se han habilitado cuatro nuevas consultas, además de espacios de apoyo como sala de espera y sala de reuniones.

En paralelo, se han llevado a cabo trabajos de reforma en el edificio original. En la planta baja se ha reorganizado el área de admisión y recepción, así como los espacios administrativos, y se han incorporado dos nuevas consultas --una de acogida y otra destinada al circuito de enfermedades respiratorias-- junto a mejoras en aseos y zonas de apoyo. En la primera planta se han adaptado distintos espacios para facilitar la conexión entre las zonas existentes y la ampliación.

El centro de salud de Ayamonte es cabecera de una Unidad de Gestión Clínica, que incluye los consultorios de Punta del Moral, Isla Canela y Pozo del Camino, y cuenta con una plantilla de 56 profesionales.

En este dispositivo se presta la cartera completa de servicios de atención primaria, que abarca consultas de Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería, así como programas de seguimiento del embarazo, atención a pacientes crónicos, cuidados paliativos, atención domiciliaria y programas de prevención y promoción de la salud.

Asimismo, dispone de prestaciones como cirugía menor, planificación familiar, inmunizaciones, detección precoz de cáncer de mama y de cuello de útero, así como servicios de Odontología, Fisioterapia, Retinografía diabética, Ecografía y Radiología. El centro cuenta también con un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), operativo las 24 horas, todos los días.