Publicado 26/03/2026 13:37

El centro de salud de Ayamonte (Huelva) amplía sus instalaciones con diez nuevas consultas

Nueva consulta del centro de salud de Ayamonte (Huelva).
Nueva consulta del centro de salud de Ayamonte (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

AYAMONTE (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El Distrito Sanitario de Atención Primaria Huelva-Costa ha finalizado las obras de ampliación y reforma del centro de salud de Ayamonte, que han supuesto un incremento de la superficie del edificio y la incorporación de nuevos espacios asistenciales. La actuación ha permitido ampliar el centro en 327 metros cuadrados, alcanzando una superficie total de 2.038 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, e incorporar diez nuevas consultas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la zona de ampliación incluye, en planta baja, un área destinada a Pediatría con tres consultas médicas, una consulta de vacunación infantil, sala de espera, aseos adaptados y una sala de educación maternal. En la planta alta se han habilitado cuatro nuevas consultas, además de espacios de apoyo como sala de espera y sala de reuniones.

En paralelo, se han llevado a cabo trabajos de reforma en el edificio original. En la planta baja se ha reorganizado el área de admisión y recepción, así como los espacios administrativos, y se han incorporado dos nuevas consultas --una de acogida y otra destinada al circuito de enfermedades respiratorias-- junto a mejoras en aseos y zonas de apoyo. En la primera planta se han adaptado distintos espacios para facilitar la conexión entre las zonas existentes y la ampliación.

El centro de salud de Ayamonte es cabecera de una Unidad de Gestión Clínica, que incluye los consultorios de Punta del Moral, Isla Canela y Pozo del Camino, y cuenta con una plantilla de 56 profesionales.

En este dispositivo se presta la cartera completa de servicios de atención primaria, que abarca consultas de Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería, así como programas de seguimiento del embarazo, atención a pacientes crónicos, cuidados paliativos, atención domiciliaria y programas de prevención y promoción de la salud.

Asimismo, dispone de prestaciones como cirugía menor, planificación familiar, inmunizaciones, detección precoz de cáncer de mama y de cuello de útero, así como servicios de Odontología, Fisioterapia, Retinografía diabética, Ecografía y Radiología. El centro cuenta también con un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), operativo las 24 horas, todos los días.

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