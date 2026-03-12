El centro de salud de La Orden de Huelva acoge una experiencia de realidad virtual en el Día del Riñón

Jornada conmemorativa en el centro de salud de La Orden (Huelva) por el Día Mundial del Riñón. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El centro de salud de La Orden, ubicado en el Distrito de Atención Primaria Huelva-Costa, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, participa en la campaña 'Conexiones (In)visibles', una iniciativa de ámbito nacional que permite a población en general y profesionales sanitarios "sumergirse en el día a día de un paciente con enfermedad renal crónica (ERC)" mediante una experiencia de realidad virtual.

La delegada de Sanidad en Huelva, Manuela Caro, ha aprovechado la visita a esta actividad, organizada con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Riñón para reconocer el papel de los centros de atención primaria en la detección precoz y abordaje de la enfermedad renal crónica con la finalidad de ralentizar su progresión y reducir las complicaciones cardiovasculares asociadas, ha indicado la Junta en una nota.

"La ERC puede diagnosticarse en fases tempranas a través de pruebas sencillas y accesibles, como un análisis de sangre para evaluar la función renal y una prueba de orina para detectar marcadores tempranos de daño renal", ha explicado Caro, quien ha animado a la vez a la ciudadanía a "adoptar estilos de vida saludables que eviten o retrasen su aparición". En el acto, Caro ha estado acompañada por el gerente del Distrito Huelva-Costa, Antonio Ortega, y personal del centro de salud de La Orden.

La enfermedad renal crónica representa uno de los principales retos de salud pública a nivel global, con una incidencia además en aumento en los últimos años. En España, uno de cada siete adultos padece esta patología y, sin embargo, se calcula que dos de cada tres personas afectadas no saben que la padecen. En la provincia de Huelva se estima que existen unos 6.000 ciudadanos con ERC.

Este elevado infradiagnóstico se explica, en gran medida, porque se trata de una enfermedad que es asintomática en los primeros estadios, lo que dificulta su detección precoz, a pesar de que los pacientes tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares.

La campaña 'Conexiones (In)visibles' persigue en este sentido concienciar a la población sobre la enfermedad renal crónica, los factores de riesgo, su interconexión con la enfermedad cardiovascular y metabólica, la importancia de un diagnóstico temprano y la necesidad de fomentar estilos de vida saludables que la prevengan.

Impulsada por la empresa farmacéutica Boehringer Ingelheim, esta iniciativa se va a llevar cabo durante una semana de forma coordinada y simultánea en 50 centros de salud y hospitales de 14 comunidades autónomas del territorio nacional. Su puesta en marcha cuenta con el aval de las organizaciones de pacientes Cardioalianza, la Federación Española de Diabetes (FEDE) y la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra Enfermedades del Riñón (Alcer), así como con el aval científico de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Usando un formato inmersivo y visual, ayuda al público asistente a comprender de forma clara los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica, cómo puede ser diagnosticada, la interconexión entre los riñones, el corazón y el metabolismo y cómo la alteración de uno de estos sistemas puede influir en el resto.

MESA INFORMATIVA EN EL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Durante la jornada conmemorativa de este jueves por el Día Mundial del Riñón, la delegada territorial del ramo también ha visitado la mesa informativa que la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer) de Huelva ha instalado como en años anteriores en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.

Promovida en colaboración con profesionales del centro hospitalario, cuyo Servicio de Nefrología atiende los problemas de salud relacionados con el riñón y, en particular, cuenta con una consulta específica avanzada para pacientes con enfermedad renal crónica, esta actividad persigue "concienciar" a la ciudadanía onubense sobre "la importancia de cuidar nuestros riñones", dar visibilidad a la enfermedad renal crónica y a sus causas, así como "sensibilizar a la población" en general y también a los profesionales en el manejo de esta patología.