El centro de salud El Torrejón de Huelva conciencia sobre los riesgos del tabaco en la Semana sin Humo

Semana sin Humo en el centro de sald El Torrejón (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro de salud El Torrejón de Huelva ha participado un año más en la Semana sin Humo, una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC) que tiene como objetivo concienciar a la población de los riesgos de fumar y los beneficios de no hacerlo, así como reforzar las acciones encaminadas a facilitar el abandono de este nocivo hábito, coincidiendo con la conmemoración el pasado 31 de mayo del Día Mundial sin Tabaco. El lema elegido para este año, en el que alcanza ya su 27 edición, ha sido 'Inhala vida, toma aire'.

En el marco de esta efeméride, los profesionales del centro sanitario han llevado a cabo un amplio listado de actividades que se encuentran específicamente dirigidas a los diferentes grupos de riesgo, con especial énfasis en la población joven, y de manera general a los fumadores activos y pasivos, ha informado la Junta en una nota.

Así, durante toda la semana se ha instalado una mesa informativa en la entrada del centro atendida por médicos y enfermeras de familia que han ofrecido consejos sanitarios y estimulado a las personas que quieren dejar de fumar, entregándoles folletos y guías de autoayuda como apoyo para conseguirlo. Se les ha invitado también a realizarse una cooximetría, una sencilla prueba que permite medir la cantidad de monóxido de carbono (CO) en el aire espirado por un individuo y determinar con ello la afectación en los pulmones como consecuencia del consumo de tabaco.

Como novedad se ha planificado una marcha por el parque Moret, a la que se han sumado los grupos adheridos al programa 'Por un millón de pasos', con el propósito de fomentar la práctica del ejercicio físico como recurso frente al hábito tabáquico.

Al igual que en otras ediciones, se ha hecho especial hincapié en las intervenciones en los centros educativos de su zona de influencia, mediante actividades enfocadas a los alumnos de Primaria y Secundaria, entre las que destacan la celebración en la mismas aulas de talleres prácticos de concienciación sobre los efectos perjudiciales de los vaper y cachimbas, así como para visualizar a través del juego las negativas consecuencias de su consumo.

Para ello, el enfermero referente escolar del centro ha promovido pruebas físicas divertidas con esta temática, en las que se ha incidido en los beneficios de la práctica deportiva y de no iniciarse en el consumo de tabaco.

En los cursos de la ESO también se han programado otras actividades destinadas a desmontar los falsos mitos y creencias en torno al tabaquismo y que faciliten argumentos para abandonarlo, así como analizar las consecuencias del mismo en grupos de riesgo como los adolescentes. Igualmente ha habido un apartado específico centrado en el uso de los vaper y las cachimbas, prácticas muy extendidas entre los jóvenes y cuyos efectos son igual de dañinos que el consumo de cigarrillos.

Además, se han realizado acciones de concienciación en los grupos de preparación al parto con vistas a alertar a las futuras madres y padres de los perjuicios del tabaco en la gestación y el desarrollo de los hijos.

Todos estos mensajes han vuelto a contar con el altavoz de la emisora local Radio Hispanidad, que ha emitido un programa monográfico de intervención frente al tabaquismo con información, apoyos y consejos para ayudar a la población fumadora a abandonarlo. A la vez se han elaborado una serie de cuñas informativas que se están emitiendo en esta y otras radios de Huelva para actuar contra el tabaco.

PLAN INTEGRAL

El tabaquismo es uno de los principales problemas de salud pública en Andalucía y la primera causa evitable de pérdida de salud y muerte prematura. Se estima que unas 10.000 personas mueren anualmente en nuestra comunidad debido al consumo de tabaco, que está relacionado con más de 25 enfermedades --entre ellas, los cánceres de boca y pulmón-- y merma 20 años de vida productiva de la población fumadora, que fallece entre los 35 y 69 años de edad.

El impulso de acciones de este tipo se encuentra en consonancia con los objetivos del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA), la estrategia que aglutina todas las medidas de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias encaminadas a reforzar la asistencia sanitaria a los fumadores para que puedan dejar este nocivo hábito, reducir la incidencia entre la población del consumo de tabaco y otros productos relacionados, incrementar la formación de los profesionales, potenciar la investigación, promover en empresas y administraciones espacios libres de humo y prevenir su inicio entre grupos de especial atención como los adolescentes.

Dentro de la aplicación de este plan, desde las consultas del centro de salud El Torrejón se llevan a cabo intervenciones individuales con los pacientes que presentan patología respiratoria aguda y declaran ser fumadores.