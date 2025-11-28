Un colegio de Alosno abre en Huelva el programa de actividades conmemorativas del Día de la Bandera de Andalucía

Celebración del Día de la Bandera de Andalucía en el CEIP Nuestra Señora de Gracia de Alosno. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALOSNO (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

Los alumnos y el profesorado del CEIP Nuestra Señora de Gracia de Alosno (Huelva) han inaugurado el programa de actividades que la Delegación del Gobierno de la Junta ha diseñado y organizado para conmemorar el Día de la Bandera de Andalucía, que celebra el próximo 4 de diciembre "la identidad, cultura y autonomía" de la Comunidad andaluza.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante la jornada conmemorativa, los escolares han disfrutado de una tertulia radiofónica sobre la efeméride, de un desayuno andaluz con productos típicos de la tierra, así como de una actuación musical con la interpretación del himno andaluz a cargo del guitarrista local Pedro Juan Macías al estilo del fandango local.

Tras la recepción por parte del alcalde de Alosno, José Francisco Suero, y el equipo directivo del centro, a la representación institucional de la Junta, encabezada por el delegado, José Manuel Correa, han participado, junto a los alumnos de quinto y sexto de Primaria, en una tertulia radiofónica emitida en directo a través de la emisora local Radio Alosno.

En los actos también han colaborado los delegados territoriales de Salud y Consumo, Manuela Caro, Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, y de Turismo y Andalucía Exterior y de Cultura y Deporte, Teresa Herrera, la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, Ángela Ramos, así como el director del CEIP, Manuel Prudencio.

Durante el programa, celebrado en la Biblioteca del colegio, los representantes del Gobierno andaluz han respondido a las preguntas formuladas por los alumnos del CEIP y al mismo tiempo han interactuado junto al resto de participantes para explicar y poner en valor el significado de la bandera y de la autonomía andaluzas.

El delegado de la Junta en Huelva ha expuesto que "celebramos el 4 de diciembre porque es el día en que los andaluces salimos a la calle para reclamar nuestra autonomía y tienen que ser los centros educativos el eslabón y el inicio de lo que es el conocimiento de esta efeméride porque desde la base es desde donde tenemos que transmitir esos conocimientos para que en el futuro puedan seguir reivindicando y conociendo esta conmemoración".

Por su parte, el director del colegio ha agradecido la presencia de los representantes de la Junta de Andalucía para "celebrar junto a toda la comunidad educativa del centro la relevancia que tiene el 4 de diciembre para todos los andaluces". "Es importante resaltar que sin el 4D no podríamos hablar de un 28F y estamos muy contentos de poder hacer sentir a nuestros pequeños más andaluces y orgullosos de su Bandera", ha indicado Prudencio.

Tras el programa de radio, todos los alumnos centro han disfrutado en el patio, durante el recreo, de un desayuno andaluz saludable de productos típicos de la tierra, con pan, aceite de oliva y derivados ibéricos, aportados por empresas locales, así como frutos rojos.

Posteriormente, ha tenido lugar la izada de la Bandera de Andalucía y la interpretación musical del himno andaluz al estilo fandango de Alosno a cargo del guitarrista local Pedro Juan Macías, técnico de Cultura en el Ayuntamiento de Alosno, y del alumnado, que ha puesto el broche de oro a la jornada.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 4D

La actividad en el CEIP Nuestra Señora de Gracia de Alosno da inicio a la programación que ha preparado al Delegación del Gobierno de la Junta en Huelva con motivo de la celebración del Día de Andalucía y que se prolongarán durante hasta el 5 de diciembre.

El lunes, 1, se celebran en la Delegación del Gobierno las Jornadas sobre la Industria con la ponencia 'La industria en Huelva: Del Polo de promoción industrial al Valle del Hidrogeno' a cargo de Agustín Galán, Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva, y 'Estado actual de la industria en Huelva', pronunciada por Juan del Olmo, presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe).

El martes, día 2, se descubrirá una placa conmemorativa del 4D en el parque ubicado en la calle 4 de diciembre de la capital onubense con amenización musical del himno andaluz. La placa es un azulejo con una leyenda alusiva a la efeméride que ha sido confeccionado por alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño León Ortega.

El centro de visitantes Anastasio Senra y el área recreativa de La Calatilla del Paraje Natural Marismas del Odiel acogerán el miércoles, 3, una jornada de convivencia en la que escolares de Primaria de centros educativos de Aljaraque y un colectivo de mayores del municipio compartirán diversas actividades en el entorno --talleres intergeneracionales, desayuno sostenible, representación del mapa de Andalucía-- y habrá una lección magistral a cargo del exalcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, sobre el 4D antes de poner fin a la jornada con la plantación de especies arbóreas y el descubrimiento de una placa conmemorativa.

El jueves, día 4, día de la conmemoración de la efeméride, tendrá lugar el solemne acto institucional de izada de la bandera de Andalucía en el Museo Provincial de Huelva con lecturas de representantes del Gobierno andaluz e interpretación del himno con cante de coplilla y el colofón de un espectáculo de baile contemporáneo.

El programa de actos del Día de la Bandera se cerrará el viernes, 5, con la inauguración en el Museo de Huelva de la primera exposición del Legado José Caballero, titulada 'Algo camina hacia el infinito', que reúne 50 obras del artista, 26 lienzos y 24 piezas no enmarcadas, dibujos, carteles y fondos procedentes de su archivo personal. Esta muestra marca el inicio de las acciones en torno al centenario de la Generación del 27, que pone de relieve los vínculos del artista onubense con poetas como Federico García Lorca y Pablo Neruda.

El Día de la Bandera de Andalucía, instituido por el Parlamento Andaluz y aprobado por decreto en Consejo de Gobierno el 8 de noviembre de 2022, conmemora oficialmente la "identidad, cultura y autonomía" de la comunidad autónoma andaluza "honrando el símbolo más emblemático de la región, su bandera", compuesta por tres franjas horizontales de color verde, blanca y verde, con el escudo de Andalucía en el centro. La enseña fue diseñada por Blas Infante, el padre de la patria andaluza, para representar la esperanza y la unión del pueblo.

La elección del 4D como fecha conmemorativa hace referencia a las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977, cuando más de dos millones de andaluces salieron a la calle como expresión de la voluntad del pueblo andaluz de acceder a las máximas cotas de autonomía bajo el símbolo común y de unión y fraternidad que representa la bandera de Andalucía.

INVERSIONES LOCALES

Desde 2019, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado a Alosno una inversión global de 417.117 euros para la "mejora y modernización" de sus centros educativos.

Entre estas actuaciones destacan las obras ejecutadas en el CEIP Nuestra Señora de Gracia, que ha recibido 96.574 euros para la reparación integral de las pistas polideportivas, 203.837 euros para actuaciones de bioclimatización con energía fotovoltaica, además de equipamientos, material digital y dispositivos informáticos. La inversión más reciente, correspondiente al plan de confort climático, asciende a 6.442 euros y permitirá mejorar las condiciones térmicas del centro de cara al curso 2025-2026".