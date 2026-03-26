Diplomados 15 alumnos del programa de Empleo y Formación 'Moguer te cuida' (Huelva)

Visita del delegado de Empleo, Juan Carlos Duarte a los 15 alumsno del programa de Empleo y Formación 'Moguer te cuida'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MOGUER (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha visitado este jueves el programa de Empleo y Formación 'Moguer te cuida', promovido por el Ayuntamiento de Moguer para la capacitación profesional de 15 alumnos trabajadores, menores de 30 años, y en situación inicial de desempleo, a través de un contrato de formación en alternancia en la rama sociosanitaria, que han recibido sus diplomas acreditativos conducentes a la obtención de los correspondientes certificados profesionales.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la primera de las acciones formativas se ha correspondido con la Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, de Nivel 2, con 480 horas lectivas. La segunda acción se ha centrado en la Atención Sociosanitaria a Personas dependientes en Instituciones Sociales, de Nivel 2, con 200 horas. En total serán más de 800 horas de trabajo efectivo en domicilios de personas usuarias, desarrollando intervenciones reales bajo supervisión técnica y coordinada, integradas en un proyecto de 14 meses de duración que finalizará el próximo 14 de mayo de 2026.

El delegado de Empleo, que ha sido recibido en el onCsistorio moguereño por su alcalde, Gustavo Cuéllar, ha tenido la ocasión de saludar a los alumnos trabajadores, acompañados del equipo directivo y docente, a los que ha querido felicitar "por aprovechar al máximo posible su participación y buen hacer, con alto impacto cualitativo y con altas perspectivas de inserción, prácticamente inmediatas. El proyecto forma a profesionales en un sector con alta demanda de mano de obra y supone una vía efectiva de acceso al mercado laboral para jóvenes, contribuyendo al impulso del empleo juvenil".

El objeto de actuación de programa se centra el desarrollo de competencias profesionales clave en la atención integral a personas dependientes, mejorando las habilidades transversales, la comunicación y comprensión de las necesidades de las personas dependientes y la identificación de todo tipo de medios y recursos existentes en función al grado de dependencia de las personas usuarias.

Igualmente, durante estos últimos meses, los alumnos trabajadores de 'Moguer te cuida' han llevado a cabo una amplia variedad de intervenciones en los domicilios, contribuyendo, de manera directa al bienestar físico y emocional, la autonomía y la permanencia de las personas atendidas en su entorno habitual, previniendo situaciones de aislamiento.