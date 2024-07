Diseñan en Huelva un circuito para gestionar incidencias en derivación de pacientes entre centros de salud y hospitales

HUELVA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Distritos Sanitarios de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), han implementado un "novedoso" circuito de comunicación interniveles "que permite detectar, notificar y subsanar de manera eficaz y coordinada" las incidencias que se producen durante el proceso de derivación formal de pacientes entre los centros de salud y hospitales, "propiciando así una notable mejora de la calidad de la asistencia en este ámbito a los usuarios", según ha indicado la Junta en una nota.

Se trata de una iniciativa "pionera" a nivel nacional, elaborada en colaboración con los centros hospitalarios de referencia --Juan Ramón Jiménez, Infanta Elena y Virgen de la Bella de Lepe--, cuyos resultados de evaluación han sido recogidos en un artículo publicado por sus autores, el gerente de los distritos, Antonio Ortega, y los integrantes de su equipo directivo, en la revista de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen).

El procedimiento se puso en marcha durante la irrupción de la pandemia de Covid-19 con el objetivo de evitar desplazamientos presenciales de los pacientes a los hospitales para reclamar la resolución de su incidencia, y desde entonces se ha ido perfeccionando hasta la herramienta actual.

Las incidencias identificadas derivan de trámites administrativos, farmacéuticos o clínicos incompletos que precisan de una respuesta coordinada y validada entre ambos niveles asistenciales para, por un lado, resolver de manera rápida y adecuada las necesidades de los pacientes derivados y, por otro lado, no sobrecargar burocráticamente a los médicos de familia.

La ruptura de esta comunicación puede además provocar retrasos diagnósticos, incremento de pruebas complementarias, polifarmacia, pérdida de la continuidad de cuidados, e incremento de la litigiosidad, deteriorando la calidad asistencial y la satisfacción del paciente y del profesional.

El estudio presentado ha permitido dar a conocer que la incidencia de estas situaciones "no es baladí", afectando a un 3,4% de las derivaciones interniveles, "si bien sólo el 83,7% de las mismas se confirman, procesándose a continuación hasta resolverse".

Para su confección se han analizado las 59.859 derivaciones hospitalarias realizadas desde los centros de salud de los Distritos Sanitarios de Huelva a sus tres hospitales de referencia durante el primer semestre del año 2023, detectando un total de 2.011 incidencias interniveles, mayoritariamente administrativas (49,7%), seguidas de las farmacéuticas (25,1%) y clínicas (25,3%).

El circuito administrativo permite resolver citas de derivación y/o revisión, o pruebas complementarias indicadas desde los hospitales, que no son generadas en el sistema, así como dar cita de seguimiento en los hospitales a pacientes procedentes de otra provincia española; el de farmacia da respuesta a prescripciones o visados de medicación de uso hospitalario no realizados; y el clínico permite reclamar recetas, analíticas, teleconsultas o informes no llevados a cabo a nivel hospitalario, así como procedimientos que por su urgencia o gravedad precisan de una respuesta rápida del sistema sanitario.

El mayor número de incidencias resueltas (41,3%) se acumularon en los servicios hospitalarios de Medicina Interna, Pediatría, Alergología, Digestivo y Nefrología, mientras que la mayor parte de las incidencias resueltas en los centros de salud (45,9%) fueron en los del Molino, Torrejón, Palos de la Frontera, Moguer y Lepe.

Por su parte, las incidencias detectadas y resueltas más habituales resultaron indicaciones de revisión por otro especialista hospitalario trasladadas innecesariamente al médico de familia (27,9%), seguidas de tratamientos farmacológicos no prescritos desde el hospital tras el alta o revisión (27,3%) y solicitudes de derivación presencial trasladadas al médico de familia de pacientes que estaban siendo valorados telemáticamente por teleconsulta (19,8%) y que debían ser directamente citados desde el hospital.

La Junta ha destacado que este proyecto "pone de manifiesto la importancia de diseñar e implementar herramientas locales como esta que permitan desburocratizar el primer nivel asistencial, así como evitar incomodidades y riesgo para los pacientes que se ven envueltos en este tipo de incidencias subsanables".