España afirma que se está a la espera del informe de Patrimonio para retomar las obras del edificio de Hacienda

HUELVA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha afirmado este miércoles que se está a la espera del informe de los técnicos de Patrimonio, cuya comisión se reúne este jueves, para retomar las obras del antiguo edificio de Hacienda, situado en la plaza de la Constitución de Huelva.

A preguntas de los periodistas durante el acto de presentación del Hub Logístico del Frío del Puerto de Huelva, España ha subrayado que se trata de un proyecto que "hemos conseguido recuperar en la anterior legislatura después de mucho tiempo paralizado por muchísimos problemas" y una vez que se iniciaron los trabajos "se encontraron restos arqueológicos".

"Es verdad que hubo, en primer lugar, una opción de desmontarlo para luego colocarlo en el hall, pero la Comisión de Patrimonio no emitió un informe favorable al respecto. Lo que estaba planteando ahora es elevar el rasante. No obstante, los técnicos habían decidido no hacer nuevas catas", ha detallado.

En este sentido, la consejera ha incidido en que este jueves se reúne la Comisión de Patrimonio para conocer cuál es el informe de los técnicos, ya que "queremos retomar las obras cuanto antes", puesto que es un edificio que "está muy deteriorado, en el centro de la ciudad" y "se necesita ya que se culmine esta obra".

Además, la consejera ha subrayado que en los presupuestos de la Junta se ha destinado un montante de 2,2 millones de euros para culminar la rehabilitación de este edificio.