Finalizada la ejecución, por 2,3 millones, de la EDAR de Cala

HUELVA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado este martes de la finalización de las obras de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Cala, en la provincia de Huelva, por 2,24 millones de euros.

Según una nota de la Junta, esta actuación beneficiará a una población máxima de 1.544 habitantes y tiene una capacidad de tratamiento de 460 m3 /día.

La ejecución de la obra ha supuesto la construcción de un nuevo aliviadero principal para que el caudal que llegue a la EDAR sea el que está diseñado y una reparación integral del colector principal y adaptación del colector secundario debido a su estado de deterioro generalizado.

Asimismo, la nueva EDAR también se ha dotado de otros tratamientos específicos necesarios.