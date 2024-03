Funcionarios de la Comisión Europea clausuran en Huelva el proyecto EuresT Andalucía-Algarve

AYAMONTE (HUELVA), 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Beatriz Barranco, junto a la directora gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Victoria Martín-Lomeña, han participado este miércoles en Ayamonte en las jornadas de clausura de la cuarta edición del proyecto Eures Transfronterizo Andalucía-Algarve 2022-24 (Eures-T) para la promoción de la movilidad laboral, puesto en marcha en 2022. Dentro de estas jornadas, además, se ha celebrado la reunión anual de coordinación de la red de proyectos Eures Transfronterizo de la Comisión Europea.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el objetivo del proyecto es afrontar los retos de los mercados de trabajo de ambas regiones ante el escenario de debilidad, fundamentalmente debido a la crisis sanitaria y sus consecuencias a las que se han sumado la crisis energética y el encarecimiento de las materias primas, los procesos de producción y de comercialización.

Este programa ha contado con un presupuesto bianual de 758.941 euros y está cofinanciado por la Comisión Europea, el SAE y por el Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal (IEFP), con el objetivo de fomentar la cooperación transnacional e interregional en el ámbito laboral a través de una permanente línea de trabajo en materia de inserción laboral y para la promoción de empleo establecida por el SAE con Portugal.

Al respecto, gracias a "una larga e intensa trayectoria y experiencias" de colaboración transnacional dieron pie en 2017 a este proyecto de cooperación interregional, que ofrece un valor añadido a las políticas de empleo regionales, nacionales y europeas.

En el acto de clausura también han estado presentes el delegado de la Junta en Huelva, Jose Manuel Correa; el presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, IP), Domingo Lopes; el alto funcionario de la Comisón Europea Deputy Head of Unit DG Employment, Social Affairs and Inclusion (ELA), Lambert Kleinmann; el alcalde de Ayamonte, la ciudad anfitriona, Alberto Fernández, junto a numerosas autoridades y representantes institucionales.

En su intervención inaugural, la viceconsejera ha explicado que el flujo de personas ocupadas que se da entre ambas regiones debe ser interpretado "en clave de oportunidad, tanto para los propios trabajadores, que ven multiplicadas las posibilidades de encontrar un empleo en un lugar diferente al suyo, y para las empresas, en especial en aquellos enclaves en los que la escasez de personal o de perfiles adecuados a sus necesidades puede dificultar la cobertura de vacantes en sus plantillas".

En este sentido, Barranco ha explicado que "solo en el primer semestre del pasado año se formalizaron más de 1.500 contratos" de ciudadanos portugueses en la provincia de Huelva, "lo que invita a pensar que el cierre de 2023 superará los casi 2.300 contratos con los que se cerró el ejercicio de 2022".

Desde su puesta en marcha en Faro (Portugal) en ese año, la red formada por 19 socios ha permitido diseñar un calendario de actividades que se han venido ejecutando en estos dos años en los ámbitos de la intermediación, las prácticas en empresa, la cobertura de vacantes y el emprendimiento, a través de un plan de trabajo recogido en un decálogo de prioridades o líneas estratégicas.

Estas líneas se basan en el apoyo a los demandantes de empleo y la promoción de la reinserción en el mercado laboral transfronterizo del mayor número de trabajadores a través la prestación de servicios de orientación y de información; apoyar la recuperación del tejido productivo mediante la puesta a disposición de las empresas de una mano de obra cualificada; impulsar la captación de ofertas para mejorar su visibilidad y dar una respuesta ágil y eficaz a las necesidades en materia de recursos humanos de las empresas; y desarrollar las oportunidades de prácticas y aprendizaje transfronterizos en empresas para mejorar la empleabilidad de la mano de obra de ambas regiones.

OBSERVATORIO TRANSFRONTERIZO

Por otro lado, como novedad, en esta cuarta edición se ha trabajado en torno al nuevo Observatorio Transfronterizo del Empleo y las Ocupaciones, con el que los socios y entidades colaboradoras ya pueden disponer de una herramienta útil para analizar la evolución del tejido productivo y de las ocupaciones en el Algarve y en Andalucía, y anticipar las soluciones a las empresas para su adaptación en estos periodos de crisis.

Desde la puesta en marcha de este Observatorio y de las nuevas herramientas digitales de prestación de servicios de información e intermediación laboral fronteriza, alrededor de 200 trabajadores han contactado con el proyecto para pedir atención personalizada. También se han multiplicado las ofertas de empleo divulgadas a través de los portales de empleo, en los que se ha simplificado tanto la publicación de ofertas de empleo por parte de empresas fronterizas como el envío de CV por parte de los candidatos.

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

Con anterioridad a la jornada de este miércoles, la localidad de Ayamonte acogió este martes, de forma pionera, la reunión anual de coordinación de la red de proyectos Eures Transfronterizo de la Comisión Europea y que en la actualidad está formada por siete proyectos, tres de ellos desarrollados entre los países de España y Portugal a través de la promoción de la cooperación interregional del norte de Portugal con Galicia, Extremadura con el Alentejo y Andalucía con el Algarve.

Se trata de una actividad organizada y programada por la Comisión que, por primera vez, permite que los altos funcionarios salgan de su sede para abordar las principales fortalezas y dificultades que pueden describirse con la ejecución de los siete proyectos en sus respectivas áreas de influencia.

Esta reunión también ha servido para crear un canal destinado a analizar propuestas de mejora y sugerencias a modo de "puesta en común" que elimine aspectos que dificulten la buena marcha de los mismos, reducir la burocracia y simplificar trámites administrativos y priorizando la agilidad en la documentación, teniendo en cuenta el gran montante presupuestario que generan para la puesta en marcha de todas sus acciones y líneas de trabajo.

Recogiendo la invitación formulada por el Servicio Andaluz de Empleo, han sido los propios representantes de la Comisión los que han fijado esta fecha haciéndola coincidir con el cierre del ejercicio bianual del proyecto Andalucía-Algarve y tener la posibilidad de conocer a responsables institucionales de ambas regiones, representantes de entidades, instituciones y empresarios.

EURES TRANSFRONTERIZO ANDALUCÍA-ALGARVE

Iniciado en 2017, el proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve está impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo a través del SAE y tiene como socios principales al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), su homólogo portugués (el Instituto de Emprego e Formação Profissional), y a la Associaçâo para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana (Odiana). Integra además a organizaciones sindicales de ambas regiones, en concreto a CCOO-A, la Confederaçao Geral do Trabalhadores Portugueses y União Geral de Trabalhadores.

Igualmente, forman parte de este proyecto las organizaciones empresariales Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la organización empresarial algarvía NERA, Eurociudad del Guadiana, Associação dos Hotéis e Emprendimentos Turísticos do Algarve y la Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve.

Igualmente, participan la Diputación Provincial de Huelva, a través de su oficina de Europa Direct, la Universidad de Huelva y la Universidade do Algarve para las cuestiones de movilidad transfronteriza de los estudiantes y egresados.