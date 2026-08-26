La Junta aborda el incendio de Niebla junto a los alcaldes con la "prioridad inmediata" de proteger el terreno

Reunión en Berrocal entre la Junta de Andalucía y los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de Niebla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BERROCAL (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fina Martínez, ha mantenido este miércoles en Berrocal (Huelva) una reunión con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio forestal originado en Niebla, en la que los representantes de las diferentes localidades han trasladado a la consejera las necesidades surgidas como consecuencia del trágico incendio. Asimismo, la consejera ha señalado que la "prioridad inmediata" es proteger el terreno tras el fuego.

Así lo ha indicado la Junta en una nota, en la que ha indicado que en la reunión han participado el alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, junto a los alcaldes de Niebla, Joaquín Molina; Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez; Villarrasa, Arturo Alpresa, también en representación de la Diputación Provincial de Huelva; Zalamea la Real, Diego Rodríguez; Escacena del Campo, Eulogio Burrero; La Palma del Condado, Rocío Moreno; Villalba del Alcor, Diego del Toro; El Campillo, Juan Carlos Jiménez; Aznalcóllar, Juan José Fernández, así como concejales de Valverde del Camino.

También han asistido los delegados del Gobierno de la Junta en Huelva y Sevilla, Berta Centeno y Ricardo Sánchez, respectivamente; los directores generales de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela; de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, y de Gestión de Incendios Forestales, Jorge Luque; el director gerente de la EMA, Alejandro García; las delegadas de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva y Sevilla, Patricia Millán e Inmaculada Gallardo, respectivamente; el delegado de Agricultura en Huelva, Álvaro Burgos, y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Manuel Iglesias.

Fina Martínez ha coincidido con los alcaldes y con el resto de las instituciones públicas presentes en la importancia de que "todas las administraciones" trabajen de forma coordinada y "sumen esfuerzos" para favorecer la recuperación de los municipios y de las zonas afectadas por el incendio. "O vamos todos juntos o difícilmente llegaremos a donde queremos llegar", ha afirmado la consejera, quien ha subrayado que "las actuaciones aisladas poco ayudan" y que las administraciones autonómica, estatal y local deben avanzar "todas de la mano".

El encuentro ha permitido compartir una primera valoración de las necesidades planteadas por las localidades afectadas y establecer un espacio de diálogo entre las distintas administraciones.

La consejera ha escuchado las demandas trasladadas por los representantes municipales, con el propósito de "avanzar desde la cooperación institucional" en la recuperación del territorio. Asimismo, ha reconocido la "valentía" de los alcaldes para afrontar el futuro de sus municipios.

"Habéis demostrado el coraje de estar aquí con el espíritu de construir, y eso no es nada fácil", ha dicho Fina Martínez, que ha expresado su "admiración" por esa actitud y ha destacado el orgullo que representan para sus vecinos al mirar hacia adelante "con esperanza".

ACTUACIONES DE EMERGENCIA

En relación con las actuaciones concretas de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez ha señalado que la "prioridad inmediata" es proteger el terreno tras el incendio. "Lo que hay que acometer como obra de emergencia absolutamente prioritaria es reducir el impacto de la pérdida de suelo y la temida erosión", ha explicado.

Entre las primeras medidas se encuentran las destinadas a proteger el embalse del Corumbel, que abastece agua para consumo humano. "Se han detectado cauces de diferentes arroyos que vierten sus aguas al embalse y hay que realizar las actuaciones de emergencia lo antes posible para que se vea mínimamente afectado por la pérdida de suelo y la erosión", ha indicado.

De forma paralela, los equipos técnicos completarán el análisis inicial realizado con imágenes del satélite Copernicus mediante visitas sobre el terreno. "Sabemos que hay que recorrer el monte para ver exactamente qué es lo que ha pasado. Debemos tener un conocimiento exacto y exhaustivo para poder actuar con la emergencia necesaria y evitar la pérdida de suelo", ha añadido.

Tras estas intervenciones urgentes y el reconocimiento "exhaustivo" del terreno, la Consejería abordará la recuperación de la masa forestal. "Después viene la renaturalización, es decir, volvemos a construir", ha concluido Fina Martínez, quien ha incidido en que este proceso deberá "contar desde el principio" con los municipios y "contribuir a devolver al territorio su soporte ambiental, social y económico".