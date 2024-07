La Junta critica que el Gobierno "deniegue" la ayuda al proyecto de hidrógeno verde de Iberdrola en Huelva

HUELVA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta en Huelva, Lucía Núñez, ha lamentado este miércoles que el Gobierno "haya denegado la línea de ayudas" para los Perte de hidrógeno verde al proyecto de Palos I y Palos II de Iberdrola, "declarado proyecto de interés común europeo" por la Unión Europea en septiembre de 2022", por lo que ha criticado que el Ejecutivo "excluye a la provincia nuevamente".

Así lo ha manifestado Núñez en un audio remitido a los medios en el que ha señalado que se trata de "una mala noticia" que la Junta acoge "con mucha decepción", pero "con ganas de trabajar porque este proyecto no muera y siga para adelante".

"Pero es un proyecto que dependía de esta financiación y que pone en riesgo una inversión de 1.150 millones de euros y corre gravemente peligro la puesta en marcha de 3.600 puestos de trabajo para no solo Huelva capital, sino también la provincia", ha señalado.

La delegada ha explicado que Palos I y Palos II de Iberdrola, "es un proyecto de 200 megavatios en su primera fase y de 360 megavatios en su segunda fase", que "está en la Unidad Aceleradora de proyectos de la Consejería de Presidencia". "Un proyecto ya maduro, desarrollándose ya las plantas fotovoltaicas asociadas, las líneas, acuerdos de promotores y que está en marcha administrativamente hablando, en contraposición con el proyecto de Puertollano, que es un proyecto que no tiene ninguna autorización ni ningún trámite administrativo".

"Por lo tanto, es incomprensible que se le haya asignado esta línea de ayuda a Puertollano y no se le haya asignado a Huelva. Los criterios con la asignación de la ayuda a Puertollano y la denegación a Huelva en el BOE no quedan claramente recogidos. No hay unos criterios para esa asignación directa que hace el Gobierno central, lo que nos hace pensar que es un agravio para Andalucía, para Huelva y que es una decisión más política que técnica, porque no encontramos esos criterios que le den una consecuencia lógica a la asignación de un proyecto sí a otro no. No entendemos esta decisión", ha enfatizado Núñez.

Por ello, la delegada ha explicado que el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha dirigido una carta al Gobierno central "haciéndole saber la decepción de la Junta" y su "preocupación" porque "no se haga realidad y quede en el aire un proyecto con el que se esfuman 1.150 millones de euros de inversión", toda vez que ha remarcado que "lo que más nos preocupa es que se esfumen 3.600 puestos de trabajo, que son 3.600 familias onubenses que tenían ahí su futuro".

"Nos preocupa que este proyecto decaiga al no contar con la financiación de esta línea de ayuda del Gobierno central que hace una asignación directa sin criterios a Puertollano y dejando a Huelva sin ningún tipo de financiación al proyecto ya muy avanzado y que entendemos que es fundamental para el desarrollo y la transición energética y descarbonización que ya la Unión Europea designa como proyecto estratégico", ha dicho.

Finalmente, la delegada ha afirmado que la Junta "va a seguir trabajando y ya se ha puesto en marcha para que el proyecto no decaiga y que el Gobierno rectifique y tome la decisión más idónea con respecto a los requisitos técnicos de la viabilidad".