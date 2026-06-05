La Junta destaca que los centros sanitarios de Huelva reciben a 115 nuevos residentes, "otra cifra récord"

Bienvenida a los nuesvos residentes de los centros sanitarios de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 115 nuevos residentes comienza su periodo de especialización en los hospitales y centros de salud de la provincia de Huelva, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS), dentro de la convocatoria 2025-26 del Programa EIR (Especialista Interno Residente) para la formación de graduados universitarios en diferentes ramas de Ciencias de la Salud --Medicina, Psicología, Farmacia, Enfermería y Radiofísica--.

Se trata, según ha afirmado la Junta en una nota, de "una nueva cifra histórica, superando con creces otra vez el número del año anterior (108)". De los nuevos licenciados, 86 se incorporan al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, donde este viernes se ha celebrado el acto de acogida en la provincia, con la bienvenida por parte de los directores gerentes de este centro, Manuel García de la Vega, y de los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña, Antonio Ortega, los jefes de estudio de todos los centros sanitarios y los tutores.

Un acto en el que han recibido los consejos de Félix Rosa, que acaba la especialidad de Cardiología en estos días, y han tenido la oportunidad de conocer la Fundación de Investigación Fabis.

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, "que ha cubierto todas sus plazas ofertadas", se encuentra acreditado ya para la formación de 35 especialidades, dos más que el año pasado. Concretamente, en la presente convocatoria ha sumado las disciplinas de Endocrinología y Nutrición --una plaza-- y Medicina de Urgencias y Emergencias --una plaza--, además de ampliar la oferta en Hematología --de una a dos plazas-- y Medicina Física y Rehabilitación --de dos a tres--, ha subrayado la administración andaluza.

Por su parte, el Hospital Infanta Elena recibe a 18 residentes de las seis especialidades que tiene acreditadas para la docencia. Del mismo modo, el Hospital de Riotinto, perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, cuenta con 11 nuevos residentes de las dos que tiene autorizadas.

La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria continúa aglutinando al mayor número de residentes, con un total de 31. Todos ellos llevan a cabo su formación en los centros de salud de los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, así como del Área Sanitaria Norte, y la completan en los hospitales. Es el mismo proceso también para los EIR de Enfermería de Familia, 16 en su conjunto.

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA ASISTENCIA

El Programa EIR, operativo para todo el territorio nacional, es un sistema formativo para postgraduados en las diferentes ramas de Ciencias de la Salud basado en la participación activa en la asistencia como una línea básica de aprendizaje, cuya finalidad es que el residente vaya alcanzando progresivamente los conocimientos necesarios para el ejercicio de su especialidad.

El periodo de formación, que oscila entre los dos y los cincos años en función de la especialidad, transcurre bajo la supervisión y apoyo de un tutor principal, que acompaña a cada residente a lo largo de todo su proceso formativo, así como con la implicación del resto de profesionales de los centros.

Durante el acto de bienvenida se les ha ofrecido una visión general de la organización sanitaria y del itinerario formativo que seguirán durante los próximos años dentro del sistema sanitario público andaluz en Huelva hasta convertirse en nuevos especialistas.