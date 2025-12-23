Junta destaca que un especialista del Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva) está entre los mejores valorados de España

El jefe del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Carlos Cordero. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El jefe del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Carlos Cordero, ha sido elegido por segundo año consecutivo entre los cinco médicos con mejor reputación dentro de esta especialidad en España en el ranking que anualmente elabora el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).

Según ha indicado en una nota el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, los indicadores objetivos de logros profesionales que mide Merco para llegar a estas valoraciones son seis. El mayor peso (un 35%) lo otorga a la producción científica, evaluando la participación en proyectos y grupos de investigación, las publicaciones en revistas científicas y el índice H-índex en diversas bases de datos. Le sigue la trayectoria profesional (15%), que engloba los años de experiencia clínica y experiencia en gestión.

Además, se tienen en cuenta la actividad docente (15%), con el número de horas al año dedicadas a la docencia y las posiciones académicas; la participación en congresos (15%), valorándose el número de ponencias como invitado, las comunicaciones orales y los posters; el reconocimiento y los premios profesionales (15%) con el número de premios y distinciones en los últimos tres años y si se ocupa una posición dentro del comité directivo de su sociedad científica; y, finalmente, el impacto social y mediático (5%), teniendo en cuenta la participación con regularidad en medios especializados o divulgación científica.

En esta undécima edición, se han realizado once evaluaciones y 60.164 encuestas a profesionales del ámbito sanitario --médicos, enfermeras, asociaciones de pacientes, informadores de la salud, gerentes de hospitales, gestores de enfermería, miembros de la administración pública sanitaria, responsables de farmacia hospitalaria y directivos de empresas farmacéuticas--. Junto a estas evaluaciones se ha realizado un análisis en el ámbito digital (Merco Digital), con más de 132.650 menciones y publicaciones analizadas.

La Junta ha señalado que este reconocimiento "refrenda el trabajo del doctor Cordero, posicionado como un referente nacional e internacional, especialmente en el campo de las técnicas de rehabilitación intervencionista, tanto en el tratamiento del dolor como de la espasticidad".