La Junta destaca la labor de prevención contra incendios y señala el de Aroche (Huelva) como el "más preocupante"

HUELVA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha destacado este jueves la labor de prevención del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) "durante todo el invierno y toda la primavera" con "trabajos de graveo, de limpieza, de cortafuegos" en "una labor que no se ve, pero se realiza", toda vez que ha señalado que el incendio más relevante vivido en la provincia este verano ha sido, por el momento, el primero sufrido en el paraje La Contienda de Aroche, con 500 hectáreas afectadas.

Así lo ha manifestado Correa a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, en la que ha apuntado que la provincia sufre diariamente "entre cuatro y cinco incendios, algunos de ellos de pequeña envergadura", toda vez que ha señalado que ha sido un verano "esperado" en cuanto a fuegos "porque sabíamos que las lluvias que hemos tenido esta primavera iban a generar una abundante vegetación, que con los calores se convierten en pastos".

Con respecto a los dos más relevantes que se han dado hasta el momento, el delegado ha explicado que uno fue el de Jabugo, generado por una tormenta eléctrica, "en el que se activó el sistema operativo 1 porque hubo que desalojar dos pequeñas aldeas, la de Los Romeros --con 200 personas desalojadas-- y la del Quejigo, que tiene una población pequeñita de diez o doce personas".

En este caso, ha indicado que se activó el sistema operativo 1 "por la proximidad a las viviendas", motivo por el cual se produjeron los desalojos, aunque "afortunadamente no hubo que lamentar ningún tipo de desgracia, ni personal ni material" a pesar de que "estuvo muy cerquita de las viviendas de Los Romeros con "un humo muy abundante en la zona". En este punto, ha remarcado que los vecinos estuvieron fuera "una noche y nada más".

"El ayuntamiento de Jabugo puso a disposición las instalaciones comunes, en este caso el pabellón deportivo y un centro social que tenía para alojar a esos vecinos, y la verdad es que todo funcionó perfectamente", ha dicho antes de añadir que "los profesionales del operativo Infoca trabajan sin micrófono y sin cámara, magníficamente y están muy bien coordinados y quiero darles la enhorabuena a todos y agradecer muchísimo ese trabajo tan magnífico que hacen".

De otro lado, Correa se ha referido a los dos incendios que se han producido en el paraje La Contienda de Aroche --el segundo, iniciado el domingo, se ha dado por extinguido en la madrugada de este jueves--, señalando que el primero "fue un poco más preocupante, porque era única y exclusivamente forestal", con solo un cortijo en la zona "que también fue desalojado" y dejó un afección de 500 hectáreas de superficie quemada, lo que supone "una superficie bastante importante".

"Era bastante preocupante porque había mucho monte y se dieron una serie de circunstancias climatológicas que abrió la cabeza del incendio y se expandió mucho, pero el viento se calmó durante la tarde-noche y eso ayudó a que se pudiera controlar el perímetro de ese incendio con cierta celeridad y sofocarlo", ha remarcado antes de subrayar que en este incendio colaboraron bomberos del dispositivos de apoyo de Portugal, "por la cercanía a la frontera portuguesa".

En cuanto al segundo, declarado el domingo, ha explicado que se ha dado por extinguido en la madrugada de este jueves, aunque se controló el martes "porque siempre existen pequeños focos que hay que ir apagando y refrescando".

EL INFOCA, "PERFECTAMENTE COORDINADO"

Finalmente, el delegado ha destacado que los dispositivos "siguen trabajando" y ha explicado que en la provincia hay, "diariamente, entre cuatro y cinco incendios, algunos de ellos de pequeña envergadura, pero también hay que atenderlos".

"Y tanto Infoca como los bombero del Consorcio Provincial están siempre a disposición y durante los meses de verano están bastante saturados de trabajo, pero tienen sus horas de descanso, tienen su coordinación perfectamente gestionada por parte del operativo y creo que se está trabajando bien", ha subrayado, toda vez que ha solicitado a la población que si es testigo de algún incendio llame al servicio de Emergencias 112.

Asimismo, ha remarcado que hay "una serie de torres de vigilancia repartidas por la provincia, donde se visualiza cualquier tipo de incendio e inmediatamente lo localizan y ponen a disposición los servicios de prevención del Infoca y de extinción" e "inmediatamente se desplazan al entorno para conocer la envergadura".

Correa ha pedido "precaución" porque "es muy fácil que un incendio con las temperaturas altas y con tanto combustible en el monte se active" y hay que "ser conscientes de lo importante que son las zonas de monte, las zonas rurales que tenemos en esta provincia, por lo que conllevan, y tenemos que cuidarlas entre todos y protegerlas", al tiempo que espera que septiembre "venga más fresco y nos dé esa tregua necesaria", al tiempo que ha remarcado que la baja de las temperaturas estos días "ayuda" evitar posibles nuevos focos de incendio.