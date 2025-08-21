La Junta destina 461.844 euros a incentivar proyectos industriales en Huelva en 2025

El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, y la delegada de Industria, Energía y Minas de la Junta en Huelva, Lucía Núñez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ha lanzado la convocatoria de incentivos para la infraestructura básica de proyectos industriales y servindustriales correspondiente al ejercicio 2025, con una dotación específica de 461.844 euros para la provincia de Huelva. Se trata de unas ayudas en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a fortalecer el tejido productivo y a favorecer la diversificación y modernización de la industria onubense.

Así, lo han indicado el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, y la delegada territorial del ramo, Lucía Núñez, durante la presentación de estos incentivos. Las empresas --pymes, autónomos y grandes compañías-- que podrán optar a los mismos deberán desarrollar actividades contempladas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), que agrupa un amplio abanico de sectores, ha indicado la administración andaluza en una nota.

"Entre ellos se incluyen la minería, la industria química y energética, la agroalimentaria, la metalúrgica, el suministro y tratamiento de aguas, la gestión de residuos o los servicios tecnológicos vinculados a la ingeniería, la investigación y el desarrollo experimental", ha afirmado Correa.

El delegado ha agregado que "con esta convocatoria, desde el Gobierno andaluz apoyamos la competitividad de nuestras empresas y ayudamos a dinamizar los espacios productivos de la provincia. La convocatoria pretende ser un estímulo adicional para atraer inversiones industriales y propiciar la ampliación y mejora de proyectos ya existentes".

Las subvenciones permitirán financiar distintos tipos de inversiones, desde la creación de nuevos establecimientos o la ampliación de la capacidad productiva de empresas ya existentes, hasta la diversificación hacia nuevos productos, la transformación de procesos productivos o el desarrollo de nuevas actividades industriales. También se contemplan actuaciones para la modernización de infraestructuras en polígonos industriales, parques empresariales y otros espacios productivos.

El responsable de la Junta en Huelva ha remarcado que la intención es "estar al lado de las empresas en las primeras fases de la puesta en marcha de proyectos, en las que se acometen importantes gastos como a la adquisición de terrenos o naves, urbanización de parcelas, traídas y acometidas de servicios y construcciones".

Finalmente, ha animado al tejido productivo onubense a "solicitar estas subvenciones para financiar inversiones que supongan un impulso a la actividad industrial de Huelva".

Por su parte, la delegada de Industria, Energía y Minas ha subrayado que "la industria es un pilar estratégico para el desarrollo económico de Huelva", por lo que con esta convocatoria, la Junta de Andalucía "facilita que nuestras empresas no solo puedan generar y mantener empleo, sino también innovar y diversificarse en un entorno cada vez más competitivo".

Asimismo, ha añadido que "la dotación económica permitirá respaldar proyectos de carácter tractor, aquellos con mayor impacto en el territorio por su capacidad de impulsar actividad productiva, crear puestos de trabajo estables y atraer nuevas inversiones".

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 19 de septiembre de 2025 y deberán formalizarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía. Los proyectos seleccionados tendrán que ejecutar y justificar sus inversiones entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025, con una cuantía máxima de ayuda por proyecto de 200.000 euros.

Con esta convocatoria, la Junta de Andalucía busca "impulsar" el desarrollo industrial de la provincia, "favorecer" tanto la creación de empleo como la incorporación de innovación tecnológica y la diversificación productiva, "elementos clave para que Huelva gane peso en el conjunto de Andalucía".