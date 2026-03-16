La Junta entrega en Beas (Huelva) los diplomas a los alumnos del programa de formación 'Ges@d-CA'

Entrega en Beas (Huelva) de los diplomas acreditativos del certificado profesional Actividades de Gestión Administrativa del programa 'Ges@d-CA'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BEAS (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha visitado este lunes la sede de la Mancomunidad de Desarrollo Local Campiña-Andévalo, donde se ha ejecutado el programa de Empleo y Formación denominado 'Ges@d-CA', subvencionado con algo más 433.000 euros para la capacitación profesional de personas mayores de 45 años en desempleo. Además, se han entregado los diplomas acreditativos del certificado profesional Actividades de Gestión Administrativa, al cumplirse ahora los 14 meses de duración total del proyecto formativo.

Según ha indiado la Junta en una nota de prensa, el programa 'Ges@d-CA', que ahora concluye, ha reunido hasta 800 horas lectivas en una acción formativa de Nivel 2, para los 15 alumnos que han trabajado bajo un contrato de formación en alternancia en el sector administrativo.

Los últimos 12 meses de impartición de los contenidos del certificado profesional han incluido un primer periodo formativo o teórico y una segunda fase de trabajo efectivo, llevado a cabo en los ayuntamientos de San Juan del Puerto, Beas, Trigueros, Valverde del Camino y en la misma sede de la Mancomunidad Campiña Andévalo, en la localidad beasina.

De este modo, Juan Carlos Duarte, que ha estado acompañado por la presidenta de la Mancomunidad, Susana Lorca, así como del equipo directivo, técnico y docente del proyecto, ha tenido ocasión de conocer en profundidad el procedimiento seguido por parte de la entidad promotora "no solo para alcanzar los objetivos marcados", sino para "lograr un altísimo nivel de satisfacción generado en todas las partes implicadas en este proyecto".

"Especialmente, entre el alumnado, la importancia y el alto impacto que esta iniciativa les ha causado, nos hemos referido no solo a la gran utilidad, sino a la sensación de haber aprovechado al máximo esta oportunidad para poder reciclar conceptos y poner al día otros contenidos, una satisfacción que manifiestan abiertamente y que, al mismo tiempo, supone un cambio personal y profesional que les abre nuevas vías de formación y contactos con empresas que, a buen seguro, están relacionadas con su pronta incorporación al mercado de trabajo", ha valorado.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo aprobó en 2024, dentro de la convocatoria de concesión de ayudas de subvenciones de Programas de Empleo y Formación para la provincia de Huelva 5,4 millones de euros destinados a 13 proyectos para su puesta en marcha durante el pasado 2025, en los que participan un total de 195 alumnos trabajadores cuyo requisito era encontrarse en situación de desempleo y estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo.

El acto de clausura del programa de Empleo y Formación 'Ges@d-CA', ha puesto de manifiesto la "profunda repercusión" en la vida de los participantes. Por un lado, en la mejora de su empleabilidad, con la adquisición de materias en la fase teórica. Por otro lado en la toma de contacto con la administración local y más cercana, a través de sus respectivos ayuntamientos, donde han realizado, con carácter general, funciones y tareas relacionadas con la atención al ciudadano, registro o la recepción y tramitación de la documentación de los distintos servicios y departamentos municipales.

Una vez finalizado el proyecto, el alumnado ha aprendido a tramitar expedientes administrativos, como personal de apoyo administrativo al técnico en materia de recursos humanos, de servicio a distintas dependencias, áreas y archivos municipales, el control y seguimiento de la documentación para su mejor gestión en cada departamento y centro municipal, así como la correcta utilización de recursos y medios informáticos.

De forma complementaria, las sesiones de orientación laboral han actuado no solo como herramienta que ofrece recursos para la inserción laboral de los mismos, sino también como elemento transformador de su bienestar personal y emocional. Aquí ha jugado un papel determinante aquellas acciones de orientación laboral determinadas para acercar el actual mercado laboral a sus participantes, personas desempleadas de larga duración hasta hace solo un año.