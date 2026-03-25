La Junta entrega los diplomas a los alumnos de 'Alta Frecuencia' y 'El Romeral' en Islantilla (Huelva)

Entrega los diplomas a los alumnos de 'Alta Frecuencia' y 'El Romeral' en Islantilla (Huelva) - JUNTA DE ANDALUCÍA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha visitado el Centro de Formación Ocupacional de Islantilla, CEFO, donde desarrollan su actividad los programas de Empleo y Formación 'Alta Frecuencia' y 'El Romeral', ambos promovidos por la Mancomunidad de Islantilla para la capacitación profesional de 30 alumnos, menores de 30 años, en situación de desempleo, en las especialidades formativas de soldadura y en mantenimiento de jardines.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, junto al delegado, el vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla y primer teniente de alcalde de Isla Cristina, Francisco Zamudio; el alcalde de Lepe, Adolfo Verano; y la teniente de alcalde de Lepe y delegada en la Mancomunidad, Mariana Otero, han hecho entrega de los diplomas acreditativos conducentes a certificados profesionales, una vez finalizada la fase formativa y en pleno proceso de prácticas profesionales que finalizará el próximo 18 de mayo de 2026.

El proyecto formativo 'Alta Frecuencia' desarrolla su actividad desde hace 12 meses en dos acciones formativas de Nivel 2, para 15 alumnos entre 16 y 29 años, que trabajan con un contrato de formación en alternancia en el sector de la soldadura. Este programa reúne hasta 710 horas lectivas.

Por otro lado, el proyecto 'El Romeral' capacita a 15 alumnos, menores de 30 años, desde hace un año bajo tres módulos diferenciados: Actividades Auxiliares en viveros y jardines, de Nivel 1; Instalación de Jardines y Zonas Verdes, de Nivel 2; y un tercero de Primeros Auxilios, de Nivel 2, y con un total de 680 horas lectivas.

'ALTA FRECUENCIA' PARA LA SOLDADURA

Los alumnos de 'Alta Frecuencia' vienen adquiriendo competencias profesionales en uno de los sectores con "más demanda de mano de obra". Entre sus tareas está el análisis de planos de fabricación, reparación y montaje de construcciones metálicas, realización de las operaciones de corte para la preparación de piezas para soldadura cumpliendo las especificaciones técnicas exigibles, normas de calidad y normas en prevención de riesgos laborales, intervención en la realización de la soldadura con arco eléctrico de forma manual, con electrodos revestidos, chapas, perfiles y tubos de acero al carbono.

Durante el desarrollo de las acciones formativas, los alumnos trabajadores han realizado trabajos como diseño y ejecución de elementos decorativos, fabricación de carros de servicios de limpieza urbano o el diseño de pasamanos para espacios públicos, entre otras, en el aula y en el taller del CEFO.

Un ejemplo de este material fabricado para uso público son la realización de protectores de árboles, aparcapatinetes, creación de papeleras caninas, maceteros, alcorques, ceniceros exteriores e hidrojardineras, así como las tareas de reparación y mantenimiento del vallado del Paseo Marítimo, donde se incluye la reparación de papeleras.

'EL ROMERAL', SOBRE ESPACIOS AJARDINADOS

Una vez finalizado el periodo formativo o teórico, los alumnos se encuentran realizando íntegramente el trabajo práctico, con el objetivo de llevar a cabo la conservación y sostenibilidad del medio natural en el entorno de Islantilla. Sus tareas se organizan en torno a dos líneas.

La primera línea se relaciona con el mantenimiento de áreas verdes, sistemas de riego y producción y mantenimiento de especies autóctonas en el vivero y zonas ajardinadas del CEFO, el Parque de los Cabezos, el Patio Centro Activo, la rotonda y acceso norte al Parque Camaleón y zonas ajardinadas de pasarelas peatonales, Paseo de Poniente y en el Paseo del Golf, donde han realizado labores de poda arbustiva, trabajos de mantenimiento de praderas de césped, de enmiendas en viales de rosaleda, diseño e instalación de sistema de riego y de control sanitario de especies vegetales.

La segunda línea se centra en la creación de nuevas áreas de jardines en paseos peatonales. Concretamente, las actuaciones se desarrollarán en los taludes de los puentes de comunicación, en las zonas pasarelas al mar, en el jardín de aromáticas del Parque Camaleón y la restauración del talud de la zona sur del CEFO.