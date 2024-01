La Junta expresa el "deseo compartido" de que los municipios de Doñana "alcancen un acuerdo" para el reparto de fondos

ALMONTE (HUELVA), 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado este miércoles el "deseo compartido" de que los municipios del entorno de Doñana "alcancen un acuerdo" para el reparto de fondos que contempla el pacto firmado entre Junta de Andalucía y Gobierno central.

A pregunta de los periodistas durante una visita a Doñana, el consejero ha reiterado que ha sido el Ministerio para la Transición Ecológica "el que ha decidido" que los municipios logren un acuerdo para el reparto de los fondos.

En este sentido, un total de once municipios de los 14 del área de influencia de Doñana, como Bollullos Par del Condado, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (provincia de Huelva), y Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas, y Villamanrique de la Condesa (provincia de Sevilla) han elevado este martes al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) una propuesta conjunta para el reparto de fondos que contempla en el 'Acuerdo por Doñana'.

Tan solo Almonte, Hinojos (Huelva) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se han desmarcado de este acuerdo para el reparto de los 70 millones de euros destinados a iniciativas y proyectos de los ayuntamientos para lograr un desarrollo sostenible en la zona.

Al respecto, el consejero ha apelado a todos los municipios a que "alcancen el consenso", ya que es un "deseo compartido" con el Ministerio "que se consiga la unanimidad".

No obstante, Fernández-Pacheco ha valorado que "lo importante" del pacto por Doñana es que los responsables de las administraciones tienen que "ser conscientes de las expectativas que ha generado en el territorio este acuerdo", ya que "han sido meses muy desagradables que han culminado con un gran pacto, sobre el que mucha gente no tenía o no albergaba ninguna esperanza", pero "lo hemos conseguido cediendo dialogando y anteponiendo el interés general".

"Esas expectativas que se han generado suponen una gran responsabilidad para todos y nuestro trabajo a partir de ahora, no digo solo el de la Junta, sino también ayuntamientos y el Estado es que esas expectativas no se defrauden, que se cristalicen en proyectos que beneficien a la gente, al parque y que todos salgamos ganando. El espíritu está claro, es compartido y esa responsabilidad no puede caer en saco roto, así que a trabajar con todo el empeño del mundo para hacer buenos proyectos y que el dinero llegue a quien lo necesite", ha concluido.