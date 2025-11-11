Junta y Huelva Comercio presentan nuevas campañas de dinamización para los comercios de la provincia

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Huelva, Juan Carlos Duarte, junto con el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, han presentado las nuevas campañas de dinamización comercial y la señalética que se implementará en los comercios de la provincia. Durante el acto, los responsables destacaron la "importancia" de estas iniciativas para "fortalecer la identidad local, dinamizar el comercio de proximidad y mejorar la experiencia de compra de los ciudadanos".

Según han indicado en una nota de prensa, se ha presentado además la mascota Chispa, que se ha convertido en el "símbolo" de estas acciones y acompañará las actividades de dinamización en Huelva y en las principales localidades con mayor número de comercios asociados.

El objetivo de esta campaña, que lleva por nombre 'Un comercio con Chispa', es dinamizar el comercio local y fomentar el tráfico de clientes en los establecimientos participantes, incrementar las ventas, fortalecer la identidad local y "posicionar el comercio como innovador y atractivo, rompiendo con la percepción de que lo local es aburrido o anticuado".

Asimismo, se busca generar una experiencia de compra "memorable" que "vaya más allá de la transacción". El proyecto incluye un plan de medios de comunicación, un plan en redes sociales de Huelva Comercio y el diseño y producción de la mascota Chispa, que participará en las actividades de dinamización. La campaña se ejecutará hasta el 31 de diciembre de 2025 e incluye acciones subvencionables como publicidad en medios de comunicación, diseño y producción de cuñas, spots, cartelería, campañas en diarios digitales, emisoras de radio y cadenas de televisión provinciales.

CAMPAÑA ESPECIAL BLACK FRIDAY

La campaña de Black Friday se desarrollará durante el mes de noviembre, con especial atención a la semana del 24 al 28 de noviembre, en los comercios asociados de toda la provincia. La iniciativa incluye promociones con influencers locales, campañas en redes sociales, publicidad digital y la impresión de cartelería y papeletas 'rasca y gana' con premios proporcionados por Huelva Comercio.

El objetivo es que el Black Friday en Huelva "no sea solo una jornada de descuentos, sino una estrategia integral para reforzar la economía de proximidad, consolidar el valor del comercio local en la sociedad y asegurar su vitalidad de cara a la campaña de Navidad".

Además, la señalética tiene como objetivo "fortalecer la identidad y cohesión del colectivo comercial, crear un sentido de pertenencia, promover la visibilidad y reconocimiento de Huelva Comercio, facilitar la comunicación de campañas y atraer a nuevos miembros".

Así, cada comercio asociado recibirá dos tipos de distintivos: una pegatina para el escaparate y un distintivo de PVC. La actuación se llevará a cabo en noviembre y finalizará en diciembre de 2025. Estas acciones reflejan el compromiso de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Huelva Comercio con un comercio dinámico, innovador y cercano, capaz de atraer clientes y generar valor económico y social en toda la provincia.