La Junta invertirá medio millón en la mejora de la seguridad en la carretera de acceso a Villablanca (Huelva)

VILLABLANCA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha adjudicado por cerca de medio millón de euros (485.575) la construcción de una nueva glorieta que mejore la seguridad vial en la carretera de acceso a Villablanca (Huelva). El tramo sobre el que se va a ejecutar la actuación se encuentra en el punto kilométrico 8,2 de la carretera A-499, que corresponde a la intersección con un camino rural y un vial del casco urbano del municipio onubense.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha indicado que, con esta actuación se "dará respuesta a un punto de alta siniestralidad". "Vamos a remodelar este cruce para el acceso a Villablanca no suponga, como hasta ahora, un riesgo para los conductores", ha remarcado Rocío Díaz, que ha avanzado que esta obra arrancará tras el periodo estival.

La actual intersección resuelve las maniobras de giro a derecha e izquierda de todos los ramales. Este punto, que coincide con la travesía del núcleo urbano de Villablanca, se trata de una intersección con un diseño "poco ordenado", lo que "la convierte en un tramo poco confortable e inseguro para los usuarios", ha indicado la Junta en una nota.

Las actuaciones, que están cofinanciadas con fondos europeos del programa operativo Feder en Andalucía 2021-2027, comenzarán tras el verano para evitar los meses de mayor tráfico y están encaminadas a la construcción de una glorieta, con una calzada anular de 32 metros, que reordene la conexión con todos los ramales de forma segura.

Además, se incorporará la conexión con la urbanización de la margen Oeste de la carretera, y que en la actualidad se encuentra sin accesos. La nueva glorieta contará con un único carril más una isleta central, que comunicará cuatro ramales, dos correspondientes a la carretera autonómica, ramales norte y sur, y uno a cada margen de la carretera, el Oeste para el acceso a la urbanización, y el Este como acceso al casco urbano y dirección Lepe a través de la carretera HU-400.

En este último ramal, se creará una intersección de acceso a un camino rural, el cual se encuentra en la actualidad a su vez conectado a este ramal. Además, las obras contemplan la implantación de una nueva obra de drenaje para salvar el cauce del arroyo La Taboa por parte del vial del camino rural.

La carretera A-499 pertenece a la Red Autonómica de Carreteras de la Junta de Andalucía, y está catalogada dentro de la Red Intercomarcal. Recorre el itinerario entre Ayamonte y Puebla de Guzmán, con una longitud total de 46,94 kilómetros.