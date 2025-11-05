La Junta invierte 136.000 euros en obras del PFEA en Villanueva de los Castillejos (Huelva)

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Local de la Junta de Andalucía en Huelva, Carmen Céspedes, en su visita a Villanueva de los Castillejos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Local de la Junta de Andalucía en Huelva, Carmen Céspedes, ha visitado, junto al alcalde de la localidad, Jairo Rodríguez, Villanueva de los Castillejos donde la Junta de Andalucía invierte más de 136.000 euros en diferentes actuaciones dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

Para Céspedes, este programa, en el que participan, además, el Gobierno central y la Diputación provincial, "es un ejemplo de colaboración entre administraciones y resulta vital para que los municipios puedan mejorar las infraestructuras públicas y generar empleo, contribuyendo así a fijar la población al territorio", ha indicado en una nota.

La delegada territorial ha hecho hincapié en "la importancia de la colaboración" con municipios como Villanueva de los Castillejos, con "una gran masa de trabajadores agrarios" que residen en ellos, "con el fin de que no tengan que marcharse, logrando fijación de la población al territorio y riqueza".

En concreto, las actuaciones que se van a subvencionar incluyen la pavimentación de espacios interiores en el Cuartel de la Guardia Civil, con un presupuesto de 76.266 de los que la Junta va a aportar más de 17.052 euros; la sustitución de acerados y pavimentaciones en diferentes calles y espacios públicos, y mantenimiento de edificios municipales donde la Junta invierte más de 100.000 euros o la ampliación y adecuación del Centro de Información a la Mujer con más de 17.000 euros.