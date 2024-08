La Junta licita la adquisición de más de 2.300 libros para los fondos de la Biblioteca Provincial de Huelva

HUELVA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, ha licitado --por valor de 42.499 euros-- la adquisición de libros en papel para su incorporación al catálogo de la Biblioteca Pública del Estado-Biblioteca Provincial de Huelva. Se trata, en concreto, de la adquisición de un mínimo de 2.341 libros.

Así lo recoge la memoria justificativa, consultada por Europa Press, que señala que los fondos bibliográficos adquiridos con cargo a esta línea de ayudas deberán permanecer en la biblioteca pública durante un periodo mínimo de cinco años desde su llegada a la biblioteca, salvo en el caso de expurgo por deterioro. Tampoco se aplicará la limitación para los casos de robo, pérdida por el usuario, no devolución de préstamos u otros similares.

Asimismo, indica que la biblioteca se encargará de asegurar el acceso de la ciudadanía a los fondos adquiridos "en condiciones de gratuidad e igualdad de acceso", mediante la apertura al público de la biblioteca en un horario "suficiente" para satisfacer "las necesidades" de sus usuarios y mediante el préstamo de sus fondos bibliográficos.

Se pretende adquirir libros en papel con distribución comercial y la selección de títulos se orientará a las diversas materias y temáticas como ficción para adulto; literatura --poesía, novela, ensayo, etc--, matemáticas; obras de referencia --diccionarios, grandes obras, etc--; ciencia y tecnología; ciencias sociales; Andalucía; infantil y juvenil; literatura infantil y juvenil --narrativa, etc--; libros temáticos; lectura fácil y obras en lenguas extranjeras.

De este modo, estos 2.341 libros que adquirirá la Junta de Andalucía para la Biblioteca Provincial de Huelva se suman al montante de más de 100.000 ejemplares con los que cuenta su catálogo.

HISTORIA DE LA BIBLIOTECA

Según recoge la Junta de Andalucía, la historia de la biblioteca onubense se remonta al año de 1856, fecha en la que inicia su andadura el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Huelva. Durante todo el siglo XIX la organización y custodia de sus fondos se encuentra encomendada a miembros del claustro de profesores. Cumple unas funciones de apoyo a la docencia, no se encuentra abierta al público, ni siquiera a los estudiantes, y como tal se la suele denominar Biblioteca del Instituto o Biblioteca del claustro de profesores.

No será hasta 1896 cuando por Real Decreto se destine un bibliotecario del cuerpo superior facultativo para que se responsabilice de la misma, el cual deberá alternar sus cometidos con la organización de la documentación histórica que se encuentra depositada en el Archivo de la Delegación de Hacienda.

A lo largo de su historia, la biblioteca ha contado con diversos emplazamientos. Durante todo el siglo XIX y hasta 1933 compartió espacios junto con el Instituto Provincial, acompañando a éste en los diversos emplazamientos y mudanzas que experimentó. De este modo, desde 1898 y hasta 1947 ocupó la sede del denominado 'Instituto Viejo' en la calle Méndez Núñez, a espaldas de la iglesia de la Concepción, y compartiendo espacios con el propio establecimiento de enseñanza hasta que en 1933 el Instituto se traslada a su sede actual en el Conquero.

De 1947 a 1970 se instala en un edificio dependiente de la Diputación Provincial en la calle Mora Claros y en 1969 se trasladó a su actual sede, en la Avenida Martín Alonso Pinzón, como Casa de la Cultura, aunque entre 1996 y 2000 ha estado ubicada en la calle Duque de la Victoria, número 23, mientras se remodelaba el edificio y los fondos más antiguos que se han podido rastrear en su archivo datan de 1913.