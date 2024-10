La Junta licita la redacción del proyecto de modificación del Hospital Materno Infantil de Huelva

HUELVA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), perteneciente a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha licitado por valor de 562.016 euros (IVA incluido) los servicios de redacción del proyecto modificado del Hospital Materno Infantil de Huelva, que se lleva a cabo tras expresarse desde la Dirección del Hospital Juan Ramón Jiménez la "necesidad" de modificar el proyecto original para su adaptación a "nuevas necesidades funcionales surgidas", ya que "el Plan Funcional de 2018 con que se redactó aquel ha quedado superado".

Así lo recoge la memoria justificativa del proyecto, consultada por Europa Press, que señala como antecedentes que entre los objetivos incluidos en el Plan de Infraestructuras 2020-2030 figura el nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva, en los terrenos del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y que, en desarrollo de este objetivo, el 8 de abril de 2019 se formalizó el contrato de servicios en el que las primeras fases consistían en la Redacción del Anteproyecto y del Proyecto Básico y de Ejecución, Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del Proyecto.

Así las cosas, la memoria indica que, terminadas esas fases y revisado el proyecto con carácter previo a la posible licitación de las obras por la Dirección del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, "se ha expresado la necesidad de acometer la modificación del proyecto original para su adaptación a las nuevas necesidades funcionales surgidas en diferentes Servicios Médicos y Quirúrgicos del futuro Hospital Materno Infantil, ya que el Plan Funcional de 2018 con que se redactó aquel ha quedado superado".

En este sentido, apunta que el proyecto básico y de ejecución original del Materno Infantil fue supervisado el 29 de diciembre de 2020 por la Oficina de Supervisión de Proyectos de los Servicios Centrales del SAS y que el 23 de octubre de 2023 la directora médica y el director económico-administrativo y de Servicios Generales del Hospital Juan Ramón Jiménez, suscriben "la necesidad de modificación del proyecto original".

Esto, con el objetivo de que "se puedan prestar en los servicios la atención sanitaria, con la debida calidad hacia los usuarios, y con los requerimientos necesarios para el buen desarrollo de la actividad por parte de los profesionales, teniendo en cuenta la humanización de la actividad, para que pueda desenvolverse con la mayor calidad y eficiencia".

Continúa señalando el SAS que la revisión funcional se realiza en el año 2022, "ya que tras la pandemia del coronavirus surgieron nuevos requerimientos basados en la experiencia del desarrollo de la actividad asistencial que el hospital se vio obligado a desarrollar durante todo el periodo de Covid-19, y que obligaron a reajustar los espacios y modificar las funcionalidades recogidas en el proyecto original".

Como consecuencia de este "profundo análisis" se establece un nuevo Programa Funcional del área materno-infantil del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, "el cual se traslada a los Servicios Centrales para su análisis" y "conduce al establecimiento de nuevas organizaciones asistenciales y no asistenciales de espacios, con el objetivo de optimizar los recursos tanto estructurales como materiales y humanos, de forma eficaz y eficiente".

Por ello, se suscribe la "necesidad" de modificación del proyecto original, "que recopila y describe una serie de propuestas de modificaciones que deberían ser tenidas en cuenta para conseguir optimizar la funcionalidad de los servicios sanitarios que se prestarán en el nuevo Hospital Materno Infantil".

PROPUESTA DE MODIFICACIONES

Al respecto, se traslada una serie de propuestas de modificaciones, de forma que se indica que en la planta baja "sería preciso mejorar la atención y los recursos físicos para la hospitalización de Salud Mental y Hospital de Día de Salud Mental Infanto-Juvenil, realizar una revisión junto con el área docente y, además, intentar dar cabida a las nuevas dotaciones solicitadas al revisar el Plan Funcional".

Igualmente, apunta que "se podría usar el espacio disponible y también el espacio de cafetería general de público", que consideran estos profesionales de "dimensiones adecuadas para la nueva situación".

Con respecto a las plantas superiores, se propone que la urgencia obstétrica "se debe atender en la planta de partos, aunque haya un punto de recepción en la planta baja de urgencias". Esta reforma "es necesaria tanto por seguridad de la paciente, como por no duplicar la dotación de matronas".

Asimismo, entre otros aspectos funcionales que consideran que "se deberían tener en cuenta" en el proyecto son la reordenación completa de las áreas de consultas externas pediátricas, el Hospital de día pediátrico y la Hospitalización de Salud Mental que "no estaba contemplada previamente".

Indica igualmente que el área de consultas y Hospital de Día de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil "tiene que estar adyacente a la zona de hospitalización y no de consultas por funcionalidad y no duplicidad del personal", así como explica que "muchos pacientes pasarían de la hospitalización al área de Salud Mental y no pueden atravesar las zonas de pacientes externos".

También se propone "prescindir del espacio de cafetería y utilizarlo para los servicios reforzados"; el aumento del número de apoyos en las consultas externas; el cambio de la zona de consultas externas de la Unidad de Salud Mental Infato-Juvenil a la zona de Hospitalización de la Unidad de Salud Mental Infato-Juvenil, así como la revisión de las zonas de las urgencias Obstetro-ginecológicas, incluyendo consulta para la matrona, sala de observación obstétrica con monitorización materno-fetal y un acceso directo al área de partos y quirófanos de urgencias, además de una consulta independiente para los casos de violencia de género.

Además, la memoria indica una serie de modificaciones nuevas, sobre todo relacionadas con las urgencias ginecológicas y obstétricas, por lo que el nuevo Plan Funcional "lleva consigo una serie importante de aspectos sanitarios y no sanitarios que se deben tener en cuenta".

Por todo ello, el SAS indica que "para dar respuesta y solución a todas las actuaciones, en desarrollo de este objetivo, y para que se pueda dar cabida a las nuevas necesidades funcionales, se hace necesario llevar a cabo el contrato de servicios que se propone, para la redacción del proyecto modificado del Hospital Materno Infantil de Huelva".

Finalmente, remarca el SAS que el conjunto de trabajos que contempla la revisión funcional del nuevo Hospital Materno Infantil descrita "tiene perfecta acogida dentro de una modificación del proyecto original, ya que lo que se pretende es una reorganización de distintas áreas, sin afectar a la concepción del proyecto actual, respetando la distribución de los elementos estructurantes del diseño, el diseño de la estructura portante del edificio y la envolvente, así como los esquemas de principios de las instalaciones".