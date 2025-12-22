La Junta prevé que 2025 cierre como "el mejor año" de la serie histórica en datos turísticos en Andalucía

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, con el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, en su visita al municipio onubense. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado este lunes sobre los datos turísticos de Andalucía a lo largo de 2025 que, aunque aún no están cerrados, se prevé que "va a ser un fin de año mejor que el que hemos tenido hasta ahora", de forma que "posiblemente estemos hablando del mejor año de la serie histórica".

Así lo ha manifestado Bernal a preguntas de los periodistas durante una visita institucional al Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), donde ha apuntado que Andalucía crece "moderadamente en el número de turistas" y "en el gasto que esos turistas producen en el destino, en los ingresos, en el rendimiento económico que es ese turismo hace en el territorio" y, "también en el empleo", algo que considera "muy importante".

"Si hablamos en términos generales, podemos decir que crecemos en torno al 2% en cuanto al número de turistas, pero estamos creciendo entre el 4% y el 6% en el empleo y estamos creciendo en torno al 10-15% en el ingreso. Esto es turismo sostenible y este es el resultado de las políticas del gobierno de Juanma Moreno en Andalucía", ha destacado el consejero.

Con respecto a las fiestas navideñas, Bernal ha señalado que "la climatología parece que va a respetarnos en todo el periodo navideño" y eso "también hará que se eleven en dos o tres puntos porcentuales las expectativas que tenemos", así como ha explicado que los datos sobre las plataformas de comercialización en el alojamiento en el interior de Andalucía "muestran que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Huelva, vamos a estar por encima del 86% en ocupación en alojamiento rural".

"Son datos muy buenos, porque además hay que combinarlos con ese incremento que decían, el precio medio por persona al día en la provincia de Huelva, que ha subido prácticamente el 14%. Todo eso va a dar lugar a un resultado muy importante en cuanto al empleo y también, sobre todo, en cuanto a los ingresos", ha remarcado.

CAMBIO EN EL COMPORTAMIENTO TURÍSTICO

El consejero ha destacado que, "especialmente Huelva, Jaén, Granada, Córdoba se comportan muy bien en esta época del año" ya que son provincias que "tienen un gran desarrollo en cuanto al turismo interior, al turismo rural" porque "han trabajado mucho en poner en valor todas esas infraestructuras, alojamientos, instalaciones, para que en esta época del año se produzca algo que es absolutamente inédito y singular en el caso de toda la historia de Andalucía, y es que por fin el otoño y el invierno se comportan mucho mejor que el verano y la primavera y es algo realmente importante a destacar", ha manifestado.

"Quiere decir que estamos siendo capaces de desarrollar un turismo alternativo vacacional al que tradicionalmente se consumía en Andalucía y todo esto es realmente importante porque conseguimos una estabilidad en cuanto al empleo, en cuanto al negocio turístico, que hace que también tengamos la capacidad de generar carrera profesional para los trabajadores", ha señalado.

Al respecto, ha incidido en que "estamos trabajando ahora mismo con la menor tasa de temporalidad de la historia de Andalucía". "Hace apenas ocho o nueve años teníamos una tasa de temporalidad que superaba el 40% y hoy la tasa de temporalidad no supera el 17%. Solamente el 17% de los contratos de los andaluces en la industria turística es temporal, frente a un 83% fijo. Eso contrasta, por supuesto, con los estados que teníamos hace 20 o 30 años, en los que el 80% era la temporalidad de este sector", ha subrayado el consejero.

Por ello, ha dicho que "podemos ofrecer desde la industria turística una industria estable en la que es posible desarrollarse profesionalmente con criterios de calidad y, sobre todo, contando con una población que cada vez se incorpora más joven al sector turístico", por lo que "es un sector a considerar en este desarrollo también social y económico de Andalucía".

VISITA A CARTAYA

Arturo Bernal ha visitado este lunes el Ayuntamiento de Cartaya de la mano de su alcalde, Manuel Barroso, donde ha destacado que es "un municipio clave" en la proyección de la marca Andalucía. "Nuestro destino se construye desde lo local, gracias a ayuntamientos que apuestan por el turismo como una industria estratégica, capaz de generar oportunidades de futuro", ha dicho poniendo en valor que la Consejería ha destinado "más de un millón de euros en subvenciones al municipio para fortalecer este motor económico".