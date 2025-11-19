La Junta reta a 80 estudiantes universitarios en el primer Hackathon que se celebra en la Universidad de Huelva

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha celebrado este miércoles el primer Hackathon universitario, un evento dirigido a jóvenes estudiantes universitarios y de ciclos formativos de grado superior, con el objetivo de fomentar la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor. La actividad, que se ha desarrollado en el Salón de Actos y Patios de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, ha reunido a 80 jóvenes participantes.

Durante la jornada, los equipos han trabajado para dar respuesta a un reto real de innovación: desarrollar un modelo de negocio que contribuya a que Huelva sea una ciudad sostenible e inclusiva, respetando su patrimonio natural y cultural y alineándose con al menos tres Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha explicado la Junta en una nota.

Los participantes han contado con el asesoramiento técnico de especialistas de Andalucía Emprende, fundación adscrita a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y la colaboración de Inserta-Fundación ONCE, fomentando la inclusión y la participación de jóvenes con discapacidad.

Los estudiantes aplicaron metodologías innovadoras de emprendimiento basadas en Lean Startup y visual thinking, desarrollando ideas, mapas de empatía, propuestas de valor, logotipos y presentaciones tipo elevator pitch. Además, recibieron formación práctica a cargo de empresarios locales, quienes compartieron sus experiencias y consejos para convertir ideas en proyectos viables, mientras la música y la ilustración dinamizaban la jornada.

La presentación final de los proyectos ante un jurado experto, integrado por representantes de Pronamic, Fundación ONCE-Inserta, Fundación "La Caixa", Ayuntamiento de Huelva, Universidad de Huelva y Andalucía Emprende, permitió evaluar la innovación, la inclusión y la comunicación de cada propuesta, reconociendo a los tres equipos ganadores.

La clausura institucional contó con la presencia del delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, quien ha señalado que "se ha visto cómo el talento, la creatividad y la energía de nuestros jóvenes pueden transformar ideas en proyectos reales que impactan positivamente en nuestra sociedad".

"Este Hackathon refleja el compromiso de Andalucía con la formación, la innovación y el emprendimiento juvenil, y evidencia que nuestros estudiantes son protagonistas de un futuro lleno de oportunidades", ha añadido.

El Hackathon UHU ha permitido a los estudiantes desarrollar habilidades emprendedoras, trabajar en equipo y experimentar con herramientas innovadoras, fomentando la cooperación, la creatividad y la búsqueda de soluciones a retos reales.

La iniciativa contribuye a despertar el espíritu emprendedor, promover la inclusión y reforzar la participación activa de los jóvenes en la transformación de su entorno. Con este tipo de actividades, la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Huelva señala que "reafirma su compromiso" con la innovación educativa, la inclusión y el apoyo al talento juvenil, "promoviendo oportunidades de desarrollo profesional y personal entre las nuevas generaciones".