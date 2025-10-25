Más de un centenar de estudiantes resuelven el "reto emprendedor" del Hackathon de Andalucía Emprende en Huelva

El director general de Andalucía Emprende, Daniel Escacena, en el 'hackathon' celebrado el sábado, 25 de octubre, en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 104 estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional, procedentes de tres centros educativos de la provincia de Huelva, se han dado cita este sábado en el 'Hackathon' que Andalucía Emprende, fundación dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, ha celebrado en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, con el objetivo de "favorecer el desarrollo de sus habilidades emprendedoras" y retar a los alumnos a idear una idea de negocio sostenible.

Según ha emitido la Junta en una nota, los participantes, agrupados en equipos han afrontado el reto de crear una idea de negocio "relacionada con una vida activa, saludable y responsable con el medio ambiente" que les ha planteado la empresa 'Glassy Europe', dedicada al diseño y comercialización de moda sostenible.

Por su parte, el director general de Andalucía Emprende, Daniel Escacena, ha inaugurado este sábado el encuentro, donde ha reivindicado la necesidad de "impulsar el talento emprendedor en la juventud" y "muy especialmente" en espacios que "estimulen la creatividad, el aprendizaje y la innovación".

Asimismo, el director general ha calificado como "clave" el apoyo a quienes "se están formando y generando ideas con potencial transformador para construir la Andalucía del mañana".

Además, Escacena ha valorado la implicación de los centros educativos y de sus equipos directivos y docentes que "demuestra el compromiso conjunto por fortalecer un ecosistema emprendedor sólido, dinámico y con capacidad de generar un impacto positivo en la sociedad".

Durante la celebración de esta competición, que durará toda la mañana del sábado, los jóvenes participantes, procedentes del Colegio SAFA Funcadia y de los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) Diego Rodríguez Casado y La Marisma, crearán y presentarán ante un jurado de expertos un total de 20 proyectos emprendedores.

El Consistorio ha detallado que el jurado seleccionará y reconocerá al mejor según criterios como la creatividad, la capacidad para trabajar en equipo y para tomar decisiones. Asimismo, se valorará "la destreza para resolver conflictos, la planificación y la aplicación de habilidades transversales".

Este 'tour' de emprendimiento comenzó el 21 de octubre en Mijas (Málaga), ha pasado por Albox y Baeza (Jaén) y Huelva, y estará el 27 de octubre en Sevilla y el 28 en Jerez de la Frontera (Cádiz). Además, le seguirá Granada el día 29 y pondrá su punto final en la ciudad de Córdoba, el 30 de octubre, con la pretensión de "despertar el interés por emprender en, al menos, 800 jóvenes".

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA

La finalidad de los 'Hackathon de Andalucía Emprende' es que los estudiantes desarrollen "las destrezas y la mentalidad necesaria para transformar ideas creativas en acciones emprendedoras" a través de una metodología de trabajo "innovadora, colaborativa e interdisciplinar" que favorece el desarrollo de habilidades transversales y "útiles para todo tipo de situaciones vitales y profesionales".

En concreto, entre ellas se encuentran la comunicación, la capacidad de adaptación, la organización, la planificación, la toma de decisiones, la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia Integral de Emprendimiento Educativo, diseñada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de Andalucía Emprende, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, para "promover el desarrollo de la capacidad emprendedora e innovadora en estudiantes y docentes de todos los niveles académicos", a través de "metodologías de trabajo innovadoras y eminentemente prácticas".

A través de esta estrategia, el pasado curso escolar la Junta promovió el emprendimiento en 34.182 estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, mediante la realización de 1.490 actuaciones, que se llevaron a cabo en 544 centros educativos andaluces.