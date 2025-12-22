Paritorio gana el primer premio de la decoración navideña del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

El Paritorio del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva se alza con el primer premio del tradicional concurso de belenes y decoración navideña. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Paritorio del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, se ha alzado con el primer premio del tradicional concurso de belenes y decoración navideña que la Comisión de Humanización convoca anualmente en todos sus centros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el objetivo es ensalzar el esfuerzo de sus profesionales y el compañerismo que les caracteriza, volcado estos días en el embellecimiento de las dependencias sanitarias para que el ambiente navideño envuelva la estancia de pacientes y familiares.

De este modo, los profesionales de todas las categorías se han unido en Paritorio para hacer un belén viviente, teatralizado, con una narración basada en su día a día, donde vienen al mundo niños y niñas de diferentes nacionalidades, repitiéndose de algún modo la historia del portal de belén. Además, han realizado un mural artesanal recreando con la imagen de cada uno de sus profesionales las distintas escenas tradicionales, con un comentario acorde a sus características personales.

El servicio de Mantenimiento ha obtenido el segundo premio con una detallada decoración inspirada en Santa Claus y, el tercero, ha sido para Obstetricia con toda la planta decorada para las mamás que dan a luz, con escenas de los Reyes Magos, casitas de cartón con iluminación, un belén con el castillo de Niebla y muchos más detalles para el entretenimiento de pacientes y familiares.

Finalmente, el jurado ha entregado dos menciones especiales por el esfuerzo de los profesionales junto a los pacientes con un bonito resultado. Por un lado, a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil junto a la Comunidad Terapéutica del Hospital Vázquez Díaz y, por otro, a la Unidad de Rehabilitación y el Hospital de Día de Adultos de Salud Mental ubicados en la calle San Cristóbal de la capital. El jurado ha querido destacar la elevada participación de los profesionales además de su nivel de creatividad, que aumentan en cada edición, con un total de 23 servicios inscritos este año.

El director gerente de este Hospital adscrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, Manuel García de la Vega, ha resaltado que "esta iniciativa se ha convertido en un elemento motivador y de unión en los equipos de trabajo que cuidan cada día de los pacientes de Huelva, ofreciéndoles lo mejor de sí mismos y contribuyendo sin duda a fomentar el espíritu de la Navidad".

Acompañado de los miembros del jurado, ha hecho entrega de los galardones en cada servicio felicitándoles por su esfuerzo e implicación.