El presupuesto andaluz para la dependencia "bate un récord histórico" y supera en 1.424 millones de euros "al de 2018"

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha presentado este jueves, junto al delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, el proyecto de Presupuestos de Andalucía 2026 para su departamento, con un montante total de 3.671,8 millones de euros, "un 9,8% más que en 2025 y casi el doble del último presupuesto del PSOE en la Junta en 2018". Entre las partidas, destaca dependencia, con 2.610,6 millones de euros, que evidencian "la firme apuesta del Gobierno andaluz por impulsar y mejorar el sistema".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el montante global de las cuentas de la comunidad autónoma andaluza alcanza los 51.597,9 millones de euros, "el más alto en la historia de Andalucía, con 2.726 millones más que en el presupuesto de 2025". La consejera de Inclusión Social ha destacado que se trata de los presupuestos "más sociales de la historia de Andalucía", ya que "dos de cada tres euros se destinan a gasto social, priorizando la sanidad, la educación, la dependencia, el acceso a la vivienda y el empleo".

En este sentido, ha desgranado que las cuentas andaluzas destinarán a sanidad 16.265 millones de euros, a educación 11.185 millones y en materia de vivienda, el Gobierno andaluz "volverá a hacer un importante esfuerzo económico con una partida de 1.223 millones de euros".

Además, la consejera de Inclusión Social ha recordado que estos presupuestos "incorporan las nuevas deducciones fiscales anunciadas por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dirigidas a la práctica deportiva, los gastos veterinarios, la alimentación de las personas celíacas, deducciones al alquiler y rebajas fiscales por hijos para todo tipo de familias".

López ha resaltado que la Consejería de Inclusión Social "nunca tuvo un presupuesto tan alto, alcanzando en 2026 los 3.671 millones de euros, lo que supone un 9,8% más que en 2025 y casi el doble del último presupuesto del PSOE en la Junta". Una cuantía que, ha expresado, "supone casi el mismo presupuesto que el de toda la comunidad de Cantabria para este año", lo que pone de relieve que las políticas sociales "son un pilar para el Gobierno andaluz".

Así, ha resaltado que "se va a destinar 2.610,6 millones a la dependencia, un 12% más que en 2025 y un 120% más que en el último año del PSOE en el Gobierno de la Junta, o lo que es lo mismo, 1.424,3 millones de euros más para los dependientes andaluces desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta".

En esta línea, ha afirmado que el Gobierno andaluz "aportará el próximo año el 71% de los fondos para sostener la dependencia frente al 29% que aporta el Gobierno de Sánchez y Montero, a pesar de que la Ley les obliga a pagar el 50% de la dependencia, una financiación que niega a los andaluces mientras se la conceden al País Vasco". "El Gobierno de España trata a los dependientes vascos como ciudadanos de primera, y a los andaluces con la punta del pie", ha lamentado.

A pesar de "la infrafinanciación" que sufre Andalucía por parte del Ejecutivo central, Loles López ha dejado "claro" que "la Junta seguirá un año más impulsando el sistema de la dependencia y continuará con la transformación del modelo, que ya está dando resultados".

De este modo, ha destacado que, a cierre de 2025, Andalucía "ha batido un nuevo récord de beneficiarios, más de 311.000, y de prestaciones, que superan las 472.000". Los tiempos de espera "también se siguen reduciendo mes a mes en la comunidad, situándose en 559 días, frente a los casi tres años y medio de espera que se alcanzaron durante la etapa socialista en la Junta". "Sigue quedando mucho trabajo por hacer, pero, y pese a las continuas zancadillas de Sánchez y Montero, seguimos avanzando y el nuevo modelo está dando sus frutos", ha remarcado.

INVERSIÓN EN IGUALDAD

Así, Loles López ha subrayado que entre las prioridades del Gobierno andaluz se encuentra la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Por ello, ha detallado que el próximo año "se destinará la mayor partida que ha tenido nunca este área: 53,56 millones de euros, un 7% más que este año y un 24,7% más que en la última etapa socialista".

La consejera también ha afirmado que la protección a la infancia es un objetivo prioritario del Gobierno de Juanma Moreno y una obligación de la sociedad, y esto se refleja en que "se destinará a proteger a la infancia 268,84 millones de euros, lo que supone un 75% más que en el último año del gobierno socialista".

En cuanto a los recursos para combatir la exclusión social, la titular de Inclusión Social ha avanzado que la Junta de Andalucía destinará 42,4 millones de euros a la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas desfavorecidas (ERACIS+) y 33,4 millones para la Renta Mínima de Inserción Social (Rmisa), que, según ha recordado, "es un derecho subjetivo, por lo que si es necesario, la partida se verá ampliada".

Asimismo, dentro de las actuaciones de la Consejería se recoge una cuantía de 1.400 millones de euros para reforzar la red de servicios sociales comunitarios, "la primera puerta a la que llama el ciudadano y que realiza una labor diaria tremenda y esencial".

Otra medida anunciada este pasado miércoles por el presidente de la Junta, y recogida en estos presupuestos, es la línea de subvenciones para las personas diagnosticadas de ELA y que tengan grado III de dependencia, unas ayudas que "consisten en un pago único de hasta 14.400 euros y cuyo plazo de solicitud permanece abierto desde este jueves y hasta el 30 de junio de 2026", según ha explicado la consejera.

En definitiva, ha continuado López, "se trata del mayor presupuesto de la historia de esta tierra, con partidas sin precedentes para la dependencia, la igualdad, la protección de la infancia y los colectivos vulnerables y el refuerzo de los servicios sociales comunitarios".