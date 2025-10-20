Abierto el plazo para participar en los Premios Internacionales Expoliva a la calidad del aceite de oliva

Soledad Aranda en la presentación de los Premios Expoliva a la calidad - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación del Olivar ha abierto el plazo de inscripción para participar en la vigésimo cuarta edición de los Premios Internacionales Expoliva a la Calidad de los Aceites de Oliva Vírgenes Extra 2025/2026, los más antiguos a nivel mundial. Los interesados tienen de plazo hasta el próximo 23 de diciembre y el fallo del jurado se dará a conocer en el mes de enero de 2026.

La delegada territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y presidenta ejecutiva de la Fundación del Olivar, Soledad Aranda, ha dado a conocer los detalles de estos galardones que, como ha señalado, "se han convertido en los de mayor prestigio a nivel internacional por su doble codificación notarial, que garantiza el anonimato y la imparcialidad en el concurso".

Las modalidades del concurso abarcan desde la producción convencional, integrada y ecológica, hasta categorías como mejor depósito, producción limitada, producción singular, envasador y el galardón especial Gran Picual Provincia de Jaén, "reconociendo así la diversidad y riqueza del sector".

El proceso de evaluación contará con un jurado de expertos en análisis sensorial de reconocimiento internacional, procedentes de instituciones de referencia como los laboratorios agroalimentarios oficiales, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IfapA), el Instituto de la Grasa, la Universidad de Jaén, las distintas denominaciones de origen o el Instituto Superior de Agronomía de Lisboa, entre otros.

Además, se continúa con el uso del sistema Intrapanel, desarrollado por la Fundación del Olivar, como herramienta digital estandarizada para la valoración sensorial, adoptada por entidades como el Consejo Oleícola Internacional (COI) y empresas del sector.

Aranda ha detallado, además, que esta vigésimo cuarta edición cuenta con una nueva colaboración internacional como es Agro-pôle Olivier, "entidad de referencia del sector oleícola en Marruecos, perteneciente a la Escuela Nacional de Agricultura de Meknes, con el objetivo de facilitar el acceso al certamen de productores marroquíes que nos permitan seguir ampliando el alcance global de estos galardones".

En la última convocatoria, los Premios Expoliva recibieron 188 muestras de aceites de países como Portugal, Francia, Italia, Argentina, Estados Unidos y España. Por otro lado, los Premios Internacionales Expoliva a la Calidad de los Aceites de Oliva Vírgenes Extra 2025/2026 contarán, un año más, con la colaboración de las entidades portuguesas Casa do Azeite y Cepaal, al tiempo que, se continúa trabajando para establecer futuras colaboraciones con Túnez y otros países.

Además, en el marco de la colaboración establecida con los Premios Sol D'oro de Verona, los aceites galardonados en Expoliva y Veronafiere participarán en ambos certámenes. "Reforzamos así la promoción internacional del AOVE y continuamos consolidando Jaén como capital mundial del aceite de oliva y del oleoturismo", ha resaltado Aranda, quien ha reafirmado el compromiso "con la excelencia, la innovación y la proyección internacional del sector oleícola".