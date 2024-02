Andalucía defiende la labor ante las listas de espera, afectadas por la pandemia, déficit de personal y envejecimiento

ÚBEDA (JAÉN), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha defendido la labor para tratar de disminuir las listas de espera sanitarias en Andalucía, con las que en la Junta no están "contentos ni satisfechos"; si bien ha apuntado que se ven afectadas por las consecuencias de la pandemia de covid-19, el "déficit de profesionales" y el envejecimiento y la cronicidad que llevan a una mayor demanda.

Así lo ha indicado este lunes en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda (Jaén) y a preguntas de los periodistas sobre las concentraciones convocadas por el PSOE ante centros sanitarios de la comunidad en defensa de la sanidad pública.

"Ellos saben y conocen de primera mano, porque yo comparezco de una manera continuada en el Parlamento de Andalucía tanto en el Pleno como en la Comisión, todos los datos. Es verdad que no estamos contentos ni satisfechos para nada con las listas de espera en Andalucía, pero tenemos que tener en cuenta todo lo que ha pasado y en estos cinco años han pasado tres cosas importantes", ha afirmado.

En primer lugar, la titular de Salud y Consumo se ha referido a la pandemia del coronavirus, "una crisis de tres años que ha elevado el número de pacientes" que se ha "tenido que recoger con posterioridad".

A ello ha sumado "el déficit de profesionales" y ha precisado que todos los estudios realizados por recursos humanos "del propio Ministerio" de Sanidad señalaban 2023, 2024, 2025 y 2026 como "los años en que mayor número de jubilaciones íbamos a tener que asumir y que no tomamos medidas para ese número de jubilaciones".

Como tercer "y muy importante" punto "que va a determinar las listas de espera de hoy, pero también las del futuro", la consejera ha aludido "al envejecimiento de la población y a la cronicidad".

"Ese aumento de esperanza de vida, que afortunadamente de él todos nos alegramos, supone un aumento del número de personas mayores de 65 años, un 8,5 por ciento más desde 2018", ha dicho. Esto implica, además, "un aumento de la cronicidad", de modo que "en cinco años la población crónica ha aumentado un 35 por ciento".

García ha puesto como ejemplo que, "en procesos oncológicos, se han aumentado las consultas oncológicas en un 61 por ciento y un 90 por ciento más o menos de todas esas consultas oncológicas llevan aparejado un procedimiento quirúrgico. "Y esos procedimientos quirúrgicos no son procedimientos sencillos, son procedimientos quirúrgicos complejos y todo eso afecta las listas de espera", ha añadido.

Por ello, desde la Consejería se ha "decidido crear un grupo de trabajo donde estén sociedades científicas, expertos, profesionales sanitarios y colegios para hablar del presente y del futuro del sistema sanitario público andaluz". "Y, especialmente, de cómo abordar ese aumento que va a ser progresivo y exponencial en el número de pacientes que van a necesitar una intervención quirúrgica", ha apostillado.

UNIDADES DE FORMACIÓN

Precisamente sobre uno de estos tres condicionantes, el déficit de profesionales, la consejera ha valorado y ha agradecido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "por fin la comisión delegada de recursos humanos en uno de sus puntos del orden del día acoja esa modificación de los criterios para las unidades de formación".

"Las comunidades autónomas ya hemos elevado cuáles son cómo creíamos nosotros que pueden o deben de ser modificados esos criterios para poder aumentar nuestro número de plazas de formación", ha manifestado, no sin recalcar que "es el paso previo" para poder convocar mayor número de plaza de MIR extraordinarias", como la Junta lleva "pidiendo cinco años".

"Si nosotros no tenemos ese paso previo, no podremos aumentar esas plazas. Así que nos congratulamos y esperemos que esa reunión, a las 12,00 del día salga bien y lleguemos a un acuerdo. Además, quedamos con el Ministerio en que no fuera dilatado en el tiempo, sino que fuera para poder llegar para las plazas de MIR del año que viene", ha declarado.