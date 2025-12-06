La Catedral de Jaén acoge la interpretación de El Mesías de Händel con la Orquesta Ciudad de Almería

El delegado territorial, José Ayala, junto al deán de la Catedral de la Asunción de la Virgen María, Francisco Juan Martínez Rojas. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Jaén acogerá el próximo lunes, 8 de diciembre, la interpretación de 'El Mesías', de Häendel, interpretado por la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) junto al coro y solistas de la Orquesta Ciudad de Granada, bajo la dirección de Michael Thomas y Héctor Eliel Márquez, y organizado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el ente catedralicio y el conjunto musical almeriense.

El delegado territorial, José Ayala, junto al deán de la Catedral de la Asunción de la Virgen María, Francisco Juan Martínez Rojas, ha dado a conocer esta cita musical de Adviento que, como ha explicado, "se convertirá en el gran encuentro de la temporada con este clásico de la Navidad", según ha recogido la Junta en una nota.

Así, ha subrayado que será "una oportunidad única para vivir una obra imprescindible de la historia de la música en un entorno singular, en un ambiente cercano, cuidado y festivo; en definitiva, un encuentro único en Jaén".

Ayala ha aplaudido el resultado del trabajo conjunto entre la Consejería y la Catedral de Jaén para que este importante evento cultural se celebre en la capital y en escenario más apropiado, al tiempo que ha agradecido la colaboración del ente catedralicio "para continuar situando a Jaén en el mapa de la cultura con mayúsculas, pues es una ocasión perfecta para poder disfrutar de la Navidad desde la emoción y la belleza de la música histórica con el que esperamos compartir con todos los asistentes de este momento tan especial", ha subrayado el delegado.

El concierto, de carácter gratuito hasta completar aforo, se celebrará a las 20:00 horas. Contará con la interpretación de la soprano Inés Ballesteros, la mezzosoprano Alicia Naranjo, el tenor Pepe Hannan y el barítono Andrés Merino. 'El Mesías' de Haëndel es un oratorio barroco compuesto en 1741 y narra la vida de Jesús a través de diferentes textos bíblicos adaptados. El 'Aleluya' es la pieza más destacada y popular, una pieza fundamental de la música clásica que se hace más significativa en este período de Adviento.