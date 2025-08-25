La delegada de Salud en Jaén señala que "se ha formalizado ya el 97,1% de los contratos" previstos en el plan de verano

Archivo - La delegada territorial de Salud y Consumo en Jaén, Elena González. - JUNTA - Archivo

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta en Jaén, Elena González, ha destacado este lunes que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "ha formalizado ya el 97,1 por ciento de los contratos previstos" en el plan de verano en la provincia.

Esto se traduce, según ha detallado, en la materialización de 2.520 de 2.596 contrataciones, con una duración media de dos meses y medio, en hospitales y centros de atención primaria del territorio jiennense.

"Reiteramos, una vez más, el firme compromiso del Gobierno andaluz a la hora de reforzar la atención sanitaria en los centros de salud y hospitalarios, un compromiso con la sanidad pública y con los jiennenses", ha afirmado en una nota.

González ha explicado que el objetivo de este dispositivo especial es garantizar la cobertura asistencial y la calidad del servicio en una época marcada por el incremento de la demanda sanitaria en algunas zonas y las vacaciones de la plantilla estructural.

En Andalucía, los datos se elevan hasta el 98,7 por ciento de los contratos previstos para este verano, lo que supone la materialización de 35.032 contrataciones en la región. Por categorías profesionales, destaca el caso de los facultativos especialistas de área, donde se ha alcanzado el 119 por ciento de lo previsto, lo que implica una cobertura casi un 20 por ciento superior a la inicial.

En cuanto al área de enfermería, se ha dado ya un cumplimiento cercano al 98 por ciento en el conjunto de la comunidad. En el ámbito de los técnicos sanitarios, la ejecución ha superado el cien por cien, reforzando especialmente la actividad diagnóstica y de apoyo en los hospitales.

La delegada ha señalado que este plan de verano se enmarca en la planificación presentada al Consejo de Gobierno el pasado mes de junio, en la que ya se detalló la previsión de sustituciones y refuerzos para los meses estivales.

En este sentido, ha defendido que "la ejecución actual confirma el compromiso de la sanidad pública andaluza con la accesibilidad y la seguridad de los pacientes, incluso en los periodos de mayor complejidad organizativa debida al merecido descanso de los profesionales".

Ha apuntado, igualmente, que las estimaciones para esta planificación estival se han realizado tomando como referencia los datos de demanda asistencial registrados en los últimos veranos, y están diseñadas para adaptarse en todo momento.

ADAPTACIÓN

"La planificación y la propia ejecución del plan de verano es un ejemplo de cómo la sanidad pública andaluza se prepara para garantizar la asistencia en unos meses de mayor presión asistencial", ha dicho González, no sin añadir que se adapta a las necesidades y a las circunstancia del periodo estival, "como reflejan estos datos".

Cabe recordar que, durante los meses estivales, el SAS mantiene funcionamiento sus 1.513 centros de Atención Primaria de toda Andalucía. De ellos, 392 abren también en horario de tarde (de 15,00 a 20,00 horas), dos más que el verano pasado.

Entre estos, destacan 91 Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAP), que mantienen actividad programada, y 89 centros más que prestan atención en horario de mañana y en modalidad digital como Distritos de Salud Digital. Asimismo, los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la comunidad mantienen su horario habitual durante todo el verano.

En el ámbito hospitalario, se mantiene operativa una media de 11.700 camas, lo que representa un 84 por ciento del total de camas disponibles en los primeros meses del año. Esta disponibilidad "es más que suficiente para cubrir la ocupación prevista", teniendo en cuenta que en el verano de 2024 la media de ocupación fue del 66 por ciento. Además, el resto de camas se mantiene en reserva, para activarlas en caso de picos puntuales de demanda.

También "se garantiza la actividad quirúrgica, diagnóstica y de consultas externas". Están previstas más de 83.000 intervenciones quirúrgicas, más de tres millones de pruebas diagnósticas y más de tres millones de consultas externas durante los meses de verano.