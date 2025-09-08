El delegado de la Junta en Jaén alude al diálogo social con sindicatos como "aval de mejora de los servicios públicos"

JAÉN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha destacado este lunes la importancia del diálogo social entre la Junta y los sindicatos como "aval de mejora de los servicios públicos".

Así lo ha trasladado en la inauguración del Congreso Provincial de UGT Servicios Públicos Jaén, que también ha contado con el alcalde de la capital, Julio Millán; la vicepresidenta tercera de la Diputación, Pilar Parra, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, además de responsables del sindicato, como Toni Gil, Manuel Salazar o Isabel Araque.

Ha ratificado "el compromiso de la Junta a la hora de seguir apostando por reconocer el papel protagonista de los empleados públicos y por el trabajo que, día a día, desempeña el Gobierno andaluz para seguir mejorando la prestación de servicios públicos", según ha informado la Junta.

"El diálogo social ha fructificado en favor de los trabajadores de la administración, pero también en favor de la sociedad andaluza y jiennense", ha afirmado Estrella, que ha estado acompañado por la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata.

Como ejemplo, se ha referido a la labor de la administración autonómica para, a través del mencionado diálogo social con los sindicatos, avanzar en la estabilización de la plantilla de empleados públicos de la Junta, que ha pasado de un 50 por ciento en 2018 al ocho por ciento actual.

Además, el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Administración General de la Junta, que ha sido negociado con los sindicatos, es un instrumento puesto en marcha para la gestión del personal funcionario y laboral encargado de prestar el mejor servicio a la ciudadanía.

Por otro lado, el delegado ha hablado del Plan de Igualdad, con el que la Junta trabaja para reducir la brecha de género en el acceso a los puestos de mayor nivel, apostar por las medidas de conciliación y sensibilizar sobre las desigualdades de género.

A ello ha sumado la Ley de Función Pública, "para hacer de esta una administración mucho más sencilla, eficaz y eficiente, donde se tutele la conciliación laboral de los empleados públicos", así como la Ley de Participación Institucional con la que se ha "legitimado el papel de las organizaciones sindicales" en Andalucía.

"Todas estas medidas han tenido reflejo a nivel presupuestario; por ejemplo, incrementando en un 21 por ciento el precio/hora de las trabajadoras de ayuda a domicilio, o también las retribuciones de los docentes andaluces", ha manifestado.

En este punto, además, Estrella ha subrayado "la apuesta por la sanidad pública, por la educación pública y por las políticas sociales como buque insignia de la acción de Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén".