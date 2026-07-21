Empleo anima a concurrir en Jaén a las ayudas para incorporar socios y gerentes en las cooperativas

Visita a la cooperativa Marango Drones - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en funciones, Ana Mata, ha animado a concurrir a las ayudas convocadas por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, destinadas a la incorporación de socios y a la contratación de gerentes y personal especializado en cooperativas y sociedades laborales.

Mata ha presentado esta convocatoria en Úbeda (Jaén) durante una visita a la cooperativa Marango Drones, firma que ya se ha beneficiado de estas ayudas en la última edición con un incentivo de 13.500 euros para la incorporación de tres socios.

Mata ha animado a las empresas del sector a concurrir a unos incentivos que buscan "fomentar el empleo estable, cualificado y de calidad en el sector de la economía social local".

La provincia de Jaén cuenta con un presupuesto de 181.818 euros para esta convocatoria, la cual consta de dos líneas de actuación diferenciadas: una dirigida a la incorporación de socios y otra enfocada en la contratación de trabajadores para funciones gerenciales, directivas o de áreas de actividad específicas, con el fin de impulsar la profesionalización y competitividad del sector.

En las dos últimas ediciones de estos incentivos, la Junta de Andalucía ha destinado un total de 374.770,66 euros para atender 37 solicitudes de cooperativas, lo que ha permitido la incorporación de 63 socios, de los cuales el 56,96 por ciento han sido mujeres.

Para esta convocatoria, abierta hasta el 31 de agosto, las incorporaciones subvencionables deben haberse realizado entre el 30 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Pueden optar a ellas las cooperativas y sociedades laborales inscritas en sus respectivos registros de Andalucía. Las solicitudes se deben tramitar a través del Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, y el pago se realizará en un desembolso único tras comprobar la documentación.

La primera línea de ayudas respalda la incorporación indefinida de socios trabajadores. En cooperativas ya existentes, la incorporación debe suponer un incremento del empleo respecto a la media de los doce meses anteriores.

Las cuantías para contratos a jornada completa parten de un mínimo de 4.000 euros. Este importe puede incrementarse hasta los 5.500 euros si se contrata a un hombre, y hasta los 7.000 euros en el caso de mujeres pertenecientes a colectivos prioritarios --menores de 25 años sin contrato indefinido previo, desempleados mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres tras maternidad/adopción o trabajadores temporales de la empresa de hasta 24 meses--.

Asimismo, la ayuda asciende a 8.000 euros para personas en exclusión social y a 10.000 euros para personas con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Los desempleados que se incorporen como socios deben estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y no haber sido socios de la entidad solicitante en los dos años anteriores. Las ayudas también se aplican a jornadas a tiempo parcial de forma proporcional.

La segunda línea subvenciona la contratación de personal para funciones gerenciales, directivas o técnicas. La ayuda es de 10.000 euros por persona contratada a jornada completa para estas funciones, o de 3.000 euros si la contratación no es gerencial pero deriva de un compromiso de prácticas profesionales no laborales.

Los contratados deben estar desempleados e inscritos en el SAE, sin haber tenido vinculación laboral o de socio con la empresa en los dos años anteriores. Además, quienes asuman funciones gerenciales o directivas deben acreditar formación en dirección de empresas o una experiencia profesional mínima de doce meses en dichas funciones.