PSOE reivindica Matalascañas como uno de los "grandes destinos turísticos" ante "descenso" de visitantes

Matalascañas - PSOE

HUELVA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Almonte, Matalascañas y El Rocío 'Pepe Villa' ha lanzado un mensaje claro de apoyo a Matalascañas y a todo su tejido turístico en un verano especialmente complicado para el sector debido al "descenso de visitantes".

Los socialistas, junto a la parlamentaria andaluza y secretaria general del PSOE local, Macarena Robles, han puesto el foco en las enormes fortalezas que convierten a este enclave en uno de los mejores destinos turísticos de Andalucía y han animado a la ciudadanía a seguir eligiéndolo para disfrutar de sus vacaciones, según se recoge en una nota.

Macarena Robles ha señalado que "Matalascañas tiene absolutamente todo para disfrutar de un verano inolvidable. Es una playa única, con un ambiente familiar excepcional, kilómetros de arena, unas puestas de sol incomparables y el privilegio de encontrarse a las puertas del Parque Nacional de Doñana. Quien viene a Matalascañas encuentra naturaleza, tranquilidad, gastronomía, deporte y una oferta de ocio difícil de igualar".

En este sentido, los socialistas han destacado la calidad de su restauración, los paseos a caballo y en camello, las actividades náuticas, las escuelas de surf, las propuestas deportivas y culturales, así como la amplia oferta dirigida a familias y visitantes de todas las edades.

Asimismo, han recordado que la cercanía con la aldea de El Rocío supone un atractivo añadido, especialmente este verano, cuando el próximo mes de agosto volverán a vivirse momentos históricos con el Traslado de la Virgen del Rocío hasta Almonte, una cita que atraerá a miles de personas y que constituye uno de los acontecimientos religiosos y culturales más importantes de Andalucía.

No obstante, el PSOE ha lamentado que la gestión del equipo de gobierno municipal continúe "generando incertidumbre y obstáculos para un sector que necesita apoyo institucional". En este sentido, ha recordado que la zona azul sigue sin aprobarse definitivamente, aunque "la amenaza de su implantación ha provocado que numerosos visitantes hayan optado este año por otros destinos turísticos donde encuentran menos trabas para disfrutar de sus vacaciones".