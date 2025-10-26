Finaliza el Campeonato de España de Orientación a Pie en Jaén, un evento "de alto nivel" que "activa la economía"

La entrega de premios del Campeonato de España de Orientación a Pie - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Jaén, Ana Mata, ha participado en Frailes (Jaén) en la entrega de premios del Campeonato de España de Orientación a Pie, junto con la alcaldesa, Encarnación Castro, y el presidente de la Federación Española de Orientación, Francisco Gómez, un evento "original" y de "alto nivel" que "activa la economía y el empleo".

Según ha detallado la Junta en una nota, se han disputado las modalidades de media distancia y sprint, puntuables para la Liga española de orientación a pie. Por su parte, Mata ha destacado la "originalidad" de esta actividad que organiza el club Veleta-O este fin de semana y en la que colabora la Junta de Andalucía.

Al hilo, la delegada ha subrayado que este evento deportivo de "alto nivel" concentra en Frailes "a muchos aficionados", anima al municipio, y, "sobre todo, mueve turismo y activa la economía y el empleo".