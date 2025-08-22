La Junta afirma que las bases del plan de empleo específico para la provincia de Jaén "se publicarán en este 2025"

Archivo - El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha afirmado que la Junta está preparando el plan específico de empleo para la provincia --el Programa Impulsa-T Jaén anunciado por el presidente, Juanma Moreno el pasado diciembre-- y sus bases "se publicarán en este 2025".

Así lo ha indicado este viernes en una nota después de que Jaén Merece Más (JM+) haya reclamado a la Administración autonómica "que articule ya" el citado plan, dotado con siete millones de euros.

Estrella ha expresado "el firme compromiso" con la provincia en materia de empleo y ha precisado que, "a través de diferentes programas y líneas de ayuda, ya se han destinado 68,5 millones de euros desde el año 2019".

Una materia, según ha añadido, "especialmente destacada en la hoja de ruta del Gobierno andaluz con el territorio jiennense", para el que también está "preparando" el referido Programa Impulsa-T Jaén. Ha recordado que tiene el objetivo de fomentar el empleo, mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de personas desempleadas.

"Un plan de choque que seguirá dando respuesta, como hemos hecho hasta ahora, a los problemas estructurales que en materia de empleo tiene la provincia: un alto índice de desempleo, especialmente en personas mayores de 30 años, y un proceso de despoblación progresivo", ha declarado.

En este sentido, ha asegurado que "el compromiso del presidente Juanma Moreno con Jaén es firme, lo pida o no lo pida Jaén Merece Más". Además, ha afeado a este partido "la incoherencia de sus reclamos" a la Administración autónomica.

"Olvidan que a principios de este 2025 ya rechazaron un plan de empleo para Jaén, desde su posición en el Ayuntamiento de la capital, dotado con 700.000 euros que iba a permitir la contratación de 55 ciudadanos de Jaén", ha apuntado.

El delegado ha considerado que, "si lo rechazaron porque no sabían cómo aplicarlo, deben pedir a la Junta "ayuda para no anteponer la deslealtad institucional a la empleabilidad de los jiennenses".

"La Junta de Andalucía está para activar políticas de empleo y lo ha demostrado. Es ahora el Ayuntamiento de Jaén quien debe demostrar que está ahí por los jiennenses: los recursos están preparándose para ponerse a su disposición, esperemos que no vuelvan a rechazarlos", ha afirmado.

En cuanto al total de 68,5 millones de euros que la Junta ha destinado a la provincia de Jaén a través de políticas activas de empleo ha resaltado, entre otros programas, el Empleo y Formación que, con más de 39,4 millones de euros ha beneficiado a 1.452 alumnos en 100 proyectos de distintos ayuntamientos.

También se ha referido al programa Andalucía Activa, dotado con 1,7 millones de euros para 1.114 contratos en los 97 municipios y las seis entidades locales autónomas (ELA) de la provincia.